محمد رشيدي وإسعاد يونس بمجلس إدارة غرفة صناعة السينما عن فئة شركات الإنتاج الكبري

القاهرة - محمد ابراهيم - نجح المنتج محمد رشيدي والمنتجة إسعاد يونس بالتزكية في انتخابات مجلس إدارة غرفة صناعة السينما عن فئة شركات الإنتاج الكبرى، في خطوة وصفها العديد من العاملين في القطاع بأنها تعزيز لمكانة الخبرة والاحتراف داخل المجلس.

ويأتي هذا الانتصار في إطار جهود تطوير صناعة السينما المصرية وتعزيز دورها في المشهد الفني والإنتاجي على مستوى الوطن العربي، حيث يمثل كل من رشيدي ويونس أسماء بارزة في مجال الإنتاج السينمائي، ولديهما تاريخ طويل من الأعمال التي حققت نجاحًا جماهيريًا ونقديًا، وهو ما يعزز من مكانة المجلس وقراراته المستقبلية.

وفي سياق متصل، أصدر الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قرارًا بتعيين كل من الدكتور عمرو الليثي، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والمنتج جابي خوري أعضاءً في مجلس إدارة غرفة صناعة السينما. وتعكس هذه التعيينات اهتمام الدولة بدعم قطاع السينما وتطوير بنيته المؤسسية من خلال دمج عناصر فنية وإدارية وخبرات إنتاجية متنوعة داخل المجلس.

ويأمل العاملون في مجال السينما أن يسهم هذا التشكيل الجديد لمجلس الإدارة في تعزيز آليات العمل داخل الغرفة، ودعم شركات الإنتاج الكبرى والصغيرة على حد سواء، بما يسهم في تقديم صناعة سينما قوية، قادرة على المنافسة محليًا وإقليميًا، وتعكس التطور الذي يشهده المشهد الفني المصري.

يذكر أنّ غرفة صناعة السينما تأسست عام 1947 وتتبع اتحاد الصناعات المصرية، وتتكون غرفة صناعة السينما من 5 شعب وهى شعبة الإنتاج وشعبة المعامل وشعبتين فى دور العرض وشعبة الاستوديوهات وشعبة فى التوزيع، ويتكون مجلس إدارة غرفة صناعة السينما من 15 عضوا منهم 10 أعضاء يتم انتخابهم و5 آخرين يتم تعيينهم من جانب وزارة الصناعة.