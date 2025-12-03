نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد التاجي يدعم دنيا سمير غانم ويؤكد على أهمية تقدير المواهب الفنية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعرب الفنان محمد التاجي عن دعمه الكامل للفنانة دنيا سمير غانم، مؤكدًا أن غيابها عن الأعمال الدرامية والسينمائية خلال الفترة الأخيرة يُعد أمرًا مؤسفًا، وأن مكانها الطبيعي دائمًا في صدارة الأعمال الفنية وليس مقتصرًا على الإعلانات فقط.

محمد التاجي يدعم دنيا سمير غانم

ونشر التاجي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك منشورًا قال فيه: "إلى السادة المنتجين.. يعني إيه بقالي سنين ما بشوفش دنيا سمير غانم غير في الإعلانات؟! حرام بجد.. موهبة زي دي تتحط على الرف وتقعد في البيت".

وشدد التاجي في بيانه على أن ما أعلنه ليس هجومًا على أي منتج أو جهة إنتاجية، وإنما رسالة ودية تهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الاهتمام بالمواهب الحقيقية ومنحها الفرص المناسبة لتقديم أعمال فنية تُظهر قدراتها الإبداعية.

وأضاف أن الفنانين الموهوبين مثل دنيا سمير غانم يجب أن يكونوا دائمًا في دائرة اهتمامات المنتجين، لأن وجودهم على الشاشة يثري المشهد الفني ويحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

هدف رسالة التاجي

وأكد التاجي أن رسالته تهدف إلى دعم الفن المصري والارتقاء بالمستوى الفني للأعمال الدرامية والسينمائية، وأن الاستثمار في الفنانين الموهوبين هو السبيل لضمان تقديم أعمال ترتقي بالذوق العام وتلبي تطلعات الجمهور.

محمد التاجي يدعو المنتجين إلى إعادة النظر في كيفية اختيار أبطال أعمالهم الفنية

كما يدعو المنتجين إلى إعادة النظر في كيفية اختيار أبطال أعمالهم الفنية، والتأكد من أن المواهب الحقيقية لا تُهمش أو تُهمش في الإعلانات فقط، بل تُمنح الفرصة لتقديم أعمال تليق بتاريخهم الفني ومكانتهم في قلوب الجمهور.