نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض العالمي الأول لـ«خريطة رأس السنة» في مهرجان Tony Curtis المجري.. والفيلم يحصد الجائزة التقديرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهدت مدينة ماتيسالكا المجرية العرض العالمي الأول لفيلم « خريطة رأس السنة » ضمن فعاليات مهرجان Tony Curtis الدولي للأفلام، حيث اختير الفيلم ضيف شرف المهرجان في دورته لهذا العام، بحضور عدد كبير من صُنّاع السينما من أوروبا والعالم.

العرض العالمي الأول لـ«خريطة رأس السنة» في مهرجان Tony Curtis المجري

وقد عُرض الفيلم للمرة الأولى في صالة Tony Curtis Hall بحضور فريق العمل، وعلى رأسهم النجمه ريهام عبد الغفور التي خطفت الأضواء خلال الفعالية،، والمخرج رامي الجندي، والمنتج أحمد حمدي.

وبعد العرض، عُقدت ندوة خاصة شهدت نقاشًا موسعًا حول رؤية الفيلم ورسائله الإنسانية، بالإضافة إلى تجربة الإنتاج المصري في الوصول إلى محافل سينمائية دولية.

في ختام فعاليات المهرجان، أعلنت إدارة Tony Curtis عن منح فيلم «خريطة رأس السنه » الجائزة التقديرية الخاصة بالمهرجان، تقديرًا لجودة العمل، ولنجاحه في دمج الروح الإنسانية مع معالجة بصرية جذابة، إلى جانب تميّز الفيلم في إبراز أجواء الكريسماس بروح جديدة ومختلفة.

كما منحت لجنة التحكيم الفنانة ريهام عبدالغفور جائزة تقديرية خاصة عن دورها المميز في الفيلم، وأشادت اللجنة بأدائها، وبقدرتها على نقل تفاصيل شخصية محورية في سياق درامي مؤثر.



اعتُبر حضور «خريطة رأس السنة » في المهرجان خطوة مهمة لإبراز قوة السينما المصرية في المحافل الدولية، خاصة مع منح الفيلم مكانة “ضيف الشرف”، وهو ما يعكس تقدير المهرجان للسينما المصرية.