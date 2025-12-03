نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ديانا كرزون تسحر الجمهور بأحدث أعمالها الغنائية "دوخني" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

فاجأت "سوبر ستار العرب" النجمة ديانا كرزون، جمهورها بأحدث أعمالها الغنائية، التي حملت عنوان "دوخني"، والتي قدمتها باللهجة اللبنانية التي تحظى بانتشار واسع في أرجاء العالم العربي.



الأغنية التي قدمتها ديانا كرزون بستايل موسيقي جديد، أبهرت الجمهور عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولاقت الأغنية استحسان المتابعين الذين أشادوا بالفنانة والأغنية، وعلقوا بالقول: "إطلالة رائعة وأناقة وذوق"، "صوتك وستايلك حلو، ابدعتي"، و"طلعوها تريند."



وكان حساب الشركة الموزعة للأغنية روج لها عبر منصة "إنستغرام"، بالقول: "هو للحلا عنوان! دوّخني. أغنية جديدة لديانا كرزون! صار فيكم تسمعوا "دوّخني" على يوتيوب وكل المتاجر الرقمية!



وأغنية "دوّخني" من كلمات إيهاب روزا وألحان أيهم روزا، وتوزيع موسيقي الفاعوري، فيما تولى إخراج الفيديو كليب علاء السمّان، وتم تسجيلها وتنفيذها وتصويرها في العاصمة الأردنية عمان.

وتتناول أغنية "دوخني" للفنانة ديانا كرزون موضوع الإعجاب والحب من أول نظرة، فضلًا عن الغزل بالمحبوب وشخصيته. وتعد الأغنية جديدة على جمهور ديانا محتوى ومفردات، حيث امتزج اللون الغنائي الشبابي المهضوم مع صوت ديانا الآسر، وجاءت أبرز كلمات الأغنية على النحو التالي:

ما حكى كلمه إبنظره وقعني

نساني إسمي

بس قرب مني

ساحر كانو

مني سرقني

يا عفو الله

الله يسترني

عيونو ياللي بترمي سهام صابتني

عيوني انا مبتنلام سحرني

قدامو بيوقف الكلام

متلو لا ما في انسان

هوى للحلا عنوان

دوخني

أغنية ديانا كرزون "دوخني" من منصة "يوتيوب"

