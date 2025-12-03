نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناهد السباعي: "فيلم بنات الباشا كان تحديًا.. والغناء أصعب جزء في الشخصية" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - تحدّثت الفنانة ناهد السباعي عن تجربتها في فيلم "بنات الباشا"، وعن رؤيتها للعمل وتوقعاتها لردود فعل الجمهور، مؤكدة أن شغفًا كبيرًا رافقها طوال فترة التنفيذ.

وأعربت السباعي، في نصريحات صحفية عن فخرها بعرض الفيلم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مشيرة إلى أن المشاركة في دورة تُعد من الأقوى تنظيميًا وفنيًا، وأن مشاهدة الفيلم لأول مرة أمام جمهور المهرجان منحت التجربة طابعًا خاصًا بالنسبة لها.

وكشفت أن الشخصية التي تقدّمها في العمل تُعد من أصعب الأدوار التي خاضتها، ليس فقط من ناحية الأداء النفسي، بل أيضًا من ناحية الجانب الموسيقي، إذ تجسّد شخصية فتاة مطربة داخل الأحداث.

وأضافت أنها خضعت لتدريبات مكثفة على الغناء لتتمكن من أداء الأغنية بصوتها بالكامل، معتبرة ذلك تحديًا حقيقيًا لا يقل أهمية عن الجانب الدرامي للشخصية.

وأشادت السباعي بروح التعاون داخل كواليس الفيلم، مؤكدة أن الأجواء المريحة والداعمة بين فريق العمل أسهمت في تقديم تجربة ممتعة، وأن الجميع كان لديه حرص حقيقي على صناعة فيلم يلامس الجمهور ويترك أثرًا في المهرجان وصالات السينما لاحقًا.

كما أوضحت أنها لا تؤمن بالفصل بين الفيلم الجماهيري والفيلم الفني، معتبرة أن السينما الحقيقية هي التي تصل للناس وتقدّم في الوقت نفسه رؤية فنية متماسكة.