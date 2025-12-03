نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عبير صبري تشعل الترند بدعم مطلق لشقيقتها مروة: «أنا ضهرها ووراها في كل وقت» في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -



تصدرت الفنانة عبير صبري مؤشرات تريند جوجل بعد ظهورها الأخير الذي تحدثت فيه عن شقيقتها الإعلامية مروة صبري، عقب تداول لقطات جمعتها بالفنانة دينا الشربيني، وهو ما أثار حالة من الجدل على مواقع التواصل. ورغم كثرة التساؤلات حول طبيعة الخلاف الدائر، اختارت عبير أن تحسم الجدل بأسلوب حاسم وهادئ، مؤكدة دعمها الكامل لشقيقتها دون الخوض في أي تفاصيل.

وخلال لقائها في برنامج «عرب وود»، شددت عبير على قوة علاقتها بمروة قائلة: «أنا فى الأول والآخر في ضهر أختي وجنبها دايمًا، ومش هتكلم عن أي حاجة… هي مروة ترد، أنا مردّش». وأشادت بمهارة شقيقتها الإعلامية مؤكدة: «مروة مذيعة شاطرة وناجحة وجميلة ومحبوبة، وليها جمهور كبير، وأنا أول جمهورها».

ورفضت عبير الكشف عن أي تفاصيل بشأن الأزمة، متمسكة بموقفها الداعم والمساند، ومؤكدة ثقتها التامة في قدرة مروة على الرد وإدارة الموقف بطريقتها، ما جعل اسمها يتصدر محركات البحث وسط تفاعل كبير من الجمهور.