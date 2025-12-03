نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيكول سابا تخطف الأضواء في الميما بـ5 جوائز وتعلن مفاجأة غنائية في رأس السنة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - اختُتم منذ لحظات حفل توزيع جوائز الميما ميوزك أورد وسط حضور لافت لنجوم وصناع الموسيقى في الوطن العربي، حيث تألّق كبار الملحنين والمنتجين والموزعين في أجواء احتفالية مميزة. وشهد الحفل ظهورًا لافتًا للنجمة اللبنانية نيكول سابا، التي خطفت الأنظار بتواجدها وحصدت 5 جوائز عن أعمالها خلال عام 2025، مؤكدة أن هذا التتويج يحمل لها طاقة إيجابية ودافعًا للاستمرار في تقديم أعمال قوية.

وأكدت نيكول أنها تعمل في الوقت الحالي على تجهيز أكثر من أغنية جديدة، من بينها أغنية بعنوان «تلج» المقرر طرحها في موسم رأس السنة، مشيرة إلى أنها تضع لمساتها الأخيرة عليها لتكون مفاجأة مختلفة لجمهورها.

وشهد العام الرمضاني الماضي مشاركة نيكول في مسلسل «وتقابل حبيب» بجانب الفنانة ياسمين عبد العزيز، حيث تناول العمل قصة امرأة ثرية تصدم بخيانة زوجها فتسعى لبداية جديدة، لكنها تجد نفسها في دوامة من الصراعات التي تغيّر مجرى حياتها بشكل غير متوقع. وشارك في المسلسل مجموعة كبيرة من الفنانين منهم كريم فهمي، خالد سليم، بدرية طلبة، إيمان السيد، أنوشكا، صلاح عبد الله وغيرهم.

وعلى الجانب السينمائي، تنتظر نيكول طرح فيلم «مفتاح الحب» الذي يجمعها بعدد من النجوم أبرزهم ميلاد يوسف وروعة ياسين ومها المصري، بينما كان آخر ظهور لها في السينما من خلال فيلم «حياتي متبهدلة» مع الفنان محمد سعد.

بهذا الظهور المتألق، تواصل نيكول سابا الحفاظ على حضورها الفني القوي وتثبت قدرتها على التنقل بمرونة بين الدراما والسينما والغناء، محافظة على مكانتها كواحدة من أكثر الفنانات تأثيرًا على الساحة الفنية العربية.