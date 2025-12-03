"Regretting You يكتسح شباك التذاكر عالميًا ويقترب من نادي الـ100 مليون دولار"



القاهرة - محمد ابراهيم - واصل فيلم الدراما Regretting You تحقيقه لأرقام لافتة في شباك التذاكر العالمي، بعدما ارتفعت إيراداته الإجمالية إلى 89 مليونًا و130 ألف دولار منذ انطلاقه في دور العرض يوم 24 أكتوبر الماضي، ليُرسّخ مكانته كواحد من أنجح أعمال شركة Paramount Pictures International خلال العام. ويمتد الفيلم لمدة ساعة و56 دقيقة، مقدّمًا تجربة إنسانية مشحونة بالمشاعر والصراعات العائلية.

الإيرادات جاءت موزعة بين 48 مليونًا و530 ألف دولار داخل شباك التذاكر الأمريكي، بينما حقق السوق العالمي 40 مليونًا و600 ألف دولار، وهو ما يعكس الإقبال الجماهيري الكبير على العمل رغم المنافسة القوية بدور العرض.

وتدور أحداث الفيلم حول مورجان جرانت التي تجسدها النجمة أليسون ويليامز، وابنتها المراهقة كلارا التي تقدمها ماكننا جريس، حيث تعيشان علاقة مضطربة تتفاقم بعد حادث مأساوي يقلب حياتهما رأسًا على عقب. وبين محاولات الأم للسيطرة على العائلة، وتخبط الابنة في اكتشاف ذاتها، تبدأ أسرار الماضي في الظهور، لتواجه الاثنتان سلسلة من الاختبارات القاسية المتعلقة بالندم والغفران وإعادة بناء ما تهدّم.

الفيلم من إخراج جوش بون، المعروف بفيلمه الشهير The Fault in Our Stars، ومن كتابة سوزان مكمارتن، ومستند إلى رواية Regretting You للكاتبة العالمية كولين هوفر. ويشارك في بطولته كل من ديف فرانكو بدور جوناه، وسكوت إيستوود بدور الأب الراحل كريس، وويلا فيتزجيرالد في دور جيني، شقيقة مورجان.