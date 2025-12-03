نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد رفعت يفتح النار: بين تطبيل النجوم واعتراض الجمهور… مين اللي بيحكم صح؟ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشعل الفنان أحمد رفعت مواقع التواصل الاجتماعي بعد منشور مطوّل عبر فيسبوك، تحدث فيه بنبرة صريحة وحادة عن الجدل المثار حول فيلم «الست»، بدأ رفعت حديثه بطلب «شوية هدووء»، مؤكدًا رفضه القاطع لأي حكم مسبق على الأعمال الفنية قبل مشاهدتها، لكنه في الوقت نفسه وجّه انتقادًا مباشرًا لبعض الفنانين الذين هاجموا الجمهور المعترض، متسائلًا: ليه بتطالبوا الناس بالحكم بعد المشاهدة بينما بتسكتوا على التطبيل المسبق؟ وهل المهللاتية exempt من المعايير؟.

ورأى رفعت أن جزءًا من اعتراض الجمهور حتى لو بدا بسيطًا مبني على مقارنة طبيعية مع رمز ضخم بحجم أم كلثوم، التي يملك الجميع صورة راسخة لها شكلًا وأداءً وصوتًا، ولذلك كان الاختلاف واضحًا وصادمًا للبعض. وأكد أن هذا يختلف عن اعتراضات قديمة وغير منطقية مثل أزمة «تحت الوصاية» التي تعرضت فيها منى زكي لانتقادات سطحية بسبب طبيعة الدور.

وأشار رفعت إلى أن أصل المشكلة يكمن في تراجع مستوى التمثيل واختفاء المواهب المتنوعة، حتى أصبحت الصناعة تبحث بصعوبة عن وجوه قادرة على حمل شخصيات ثقيلة، مما يدفع القائمين على الإنتاج لإسناد أدوار حساسة للموجودين حتى لو لم يناسبهم الدور شكليًا أو تمثيليًا، وأضاف أن توزيع باقي الشخصيات على «الشلة» زاد الفجوة بين الفن الحقيقي والجمهور، وخلق حالة من الانفصال العام عن الذوق الشعبي.

وهاجم رفعت الوضع الحالي للساحة الفنية، مؤكدًا أن عصر الكاريزما انتهى، بعدما كانت مصر تملك جيلًا كاملًا من النجوم الكبار مثل محمود ياسين، نور الشريف، أحمد زكي، عادل إمام، محمود عبد العزيز، حسين فهمي، إلى جانب نجمات لامعات مثل ميرفت أمين، نجلاء فتحي، مديحة كامل، شيريهان، نيللي، لبلبة وغيرهن من أيقونات الزمن الذهبي.

وفي ختام رسالته، تمنّى أحمد رفعت النجاح لفيلم «الست»، مؤكدًا أنه يريد للعمل أن يثبت نفسه أمام الجمهور، حتى لو كانت المهمة صعبة، إلا أنه ما زال يأمل في أن يستعيد الفن مكانته ويعود للواجهة بقوة.