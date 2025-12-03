نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فراج يواصل نجاحاته بعد "ورد وشوكلاته" بـ لعبة جهنم.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل محمد فراج نجاحاته الفنية، وبالتحديد على الصعيد الدرامي، في حكاية "لعبة جهنم" إحدى قصص مسلسل "القصة الكاملة"، الذي ظهر من خلاله بـ لوك مختلف وظهور فاجئ الجميع، متوقعين له نجاحًا كبيرًا، وذلك بعد الأداء المتميز في مسلسله الآخير "ورد وشوكلاته".

وشارك فراج الصور الأولى من المسلسل، المقرر طرحه عبر منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة، وذلك عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر فراج الصور عبر حسابه الرسمى على "فيسبوك"، وأرفقها بتعليق أكد فيه اقتراب عرض العمل: "لعبة جهنم من قصص القصة الكاملة.. قريبًا على شاهد".

تفاصيل مسلسل "القصة الكاملة"

مسلسل "القصة الكاملة" يعرض أكثر من قصة حقيقية يتم سرد كل قصة في 10 حلقات فقط، ويحمل 10 حكايات منفصلة ومتنوعة بين قصص جرائمية مأخوذة من الواقع، وكانت أول حكايتين شوق هادي الباجوري الجمهور لها هي حكاية "ريا وسكينة" وحكاية "خلود"، ويضم العمل مؤلفين وهم: "سمر طاهر، محمد صلاح العزب، محمد سليمان عبد المالك، علاء حسن، محمد إسماعيل أمين، باسم شرف، هاني سرحان، إنجي علاء، حاتم حافظ".

ويحتوي الموسم الأول من مسلسل القصة الكاملة عدد من الحكايات، وهي: "المتاهة، تخطيط أبالسة، الشيخ، عايدة فيلا 48، 85 يوم العيادة، كوثر، ربع جنيه".