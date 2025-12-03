نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد فراج يفاجئ الجمهور بـ ظهور مختلف في "حكاية جهنم".. والجمهور: هيكسر الدنيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فاجأ محمد فراج جمهوره ومتابعيه بـ ظهور مميز وبـ لوك مختلف، ضمن أحداث مسلسله الجديد "لعبة جهنم"، إحدى قصص مسلسل "القصة الكاملة"،والذي من المقرر عرضه عبر منصة "شاهد" خلال الفترة المقبلة.

وأشاد الجمهور بهذا الظهور المتميز، حيث علق بعبارات تشير لنجاح ذلك العمل من قبل طرحه، وجاء من هذه التعليقات: هتعمل فينا إيه تاني يافراج، فراج يكتسح السنة دي، الحكاية شكلها قوية جدًا، المسلسل هيبقى تحفة ان شاء الله.



ويذكر أن محمد فراج يواصل نجاحاته الفنية، وبالتحديد على الصعيد الدرامي، في حكاية "لعبة جهنم" إحدى قصص مسلسل "القصة الكاملة"، وذلك بعد الأداء المتميز في مسلسله الآخير "ورد وشوكلاته".

تفاصيل مسلسل "القصة الكاملة"

مسلسل "القصة الكاملة" يعرض أكثر من قصة حقيقية يتم سرد كل قصة في 10 حلقات فقط، ويحمل 10 حكايات منفصلة ومتنوعة بين قصص جرائمية مأخوذة من الواقع، وكانت أول حكايتين شوق هادي الباجوري الجمهور لها هي حكاية "ريا وسكينة" وحكاية "خلود"، ويضم العمل مؤلفين وهم: "سمر طاهر، محمد صلاح العزب، محمد سليمان عبد المالك، علاء حسن، محمد إسماعيل أمين، باسم شرف، هاني سرحان، إنجي علاء، حاتم حافظ".

ويحتوي الموسم الأول من مسلسل القصة الكاملة عدد من الحكايات، وهي: "المتاهة، تخطيط أبالسة، الشيخ، عايدة فيلا 48، 85 يوم العيادة، كوثر، ربع جنيه".