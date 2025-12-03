نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر زينة: "الشخص المؤذي بطبعه لن يتغير، ومروة غلبانة وهبلة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجابت الفنانة زينة على سؤال الإعلامية لميس الحديدي حول شخصية مروة في مسلسل ورد وشوكولاتة، الذي وجهته لها أثناء استضافتها، قائلة: إزاي مروة حبتيها وهي شخصية خطفت زوج من زوجته وعاشت علاقة توكسيك حتى النهاية وحاولت استغلاله؟ لترد زينة قائلة: ده غلب، وأنا مش مع اللي تعمل كده أصلًا، لكن اللي تعمل كده غلبانة، لأن الشخص ده مؤذي، وزي ما قام بإذية اللي قبلها سوف يؤذيها هي الأخرى لأنه شخص مؤذي بطبعه.



تابعت خلال لقاء ببرنامج الصورة الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة النهار: ليه راحت؟ ليه؟ علشان غلبانة وهبلة، سابت زوجها الأول اللي كان مخلف منها، وهو راح وسوس لها في عقلها.



وذكرت أن وصف "توكسيك" لا يكفي للحكم على هذه العلاقة، قائلة: هذا شخص مؤذي ومش عيان، ولا يمكن أن نطلق عليه كلمة رجل لأنه منقوص الرجولة، ووصف توكسيك وصف شيك لكمية انعدام الأخلاق التي يعاني منها.



وعن مفهوم الرجل من وجهة نظر زينة، قالت: والدي كان رجل، وإخوَاتي رجالة، وولادي هيطلعوا رجالة، كل ما هو محترم ويحترم نفسه ويحترم الآخرين، ولا يقصر في حقوق الآخرين، ومضحي وطيب، ومش بيجيب سيرة ستات، وبيحافظ عليهم ويعتني بفكرة العشرة والمودة والرحمة، وكل من هو رحيم راجل، وكل ما هو جدع راجل، وفيه ناس كتيرة كويسة، والراجل تبقى كل عيلته رجاله.