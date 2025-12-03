مؤسسة حضرموت للثقافة تحتفي بـ (115 عامًا من التأثير) للأديب الراحل علي أحمد باكثير

القاهرة - محمد ابراهيم - احتفاء بالإرث الأدبي والثقافي والفني الكبير للأديب الراحل علي أحمد باكثير، تعلن مؤسسة حضرموت للثقافة عن تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة مرور 115 عاما على ميلاده (1910 - 1969).



وتقام الاحتفالية بالتعاون مع مؤسسة ضي للفنون والإعلام، تحت عنوان: (احتفالية الأديب علي أحمد باكثير: 115 عاما من التأثير).

من المقرر أن يعقد مؤتمر صحفي في تمام الساعة 5:00 مساء يوم الأربعاء الموافق 10 ديسمبر 2025، في قاعة ثروت عكاشة بأكاديمية الفنون في الهرم. يهدف المؤتمر للكشف تفاصيل الاحتفالية الرئيسية التي ستقام في تمام الساعة 8:00 مساء من يوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية في القاهرة.



أكد سعادة المهندس عبدالله أحمد بقشان، رئيس مجلس مؤسسي مؤسسة حضرموت للثقافة، أن الاحتفالية تأتي تكريما للأديب الكبير الذي جمع بين الهوية المصرية العربية والإسلامية وعمق الأصول الحضرمية اليمنية، ليقدم أعمالا أدبية عالمية.



وأشار المهندس بقشان إلى أن الأديب الراحل يمثل أحد أقطاب الرواية التاريخية، إلى جانب كونه أحد رواد الأدب الإسلامي في العالم العربي.



ولفت الانتباه إلى أن الاحتفالية تتزامن أيضًا مع الذكرى الـ 56 لرحيل باكثير التي حلت الشهر الماضي، حيث رحل عن عالمنا في العاشر من نوفمبر سنة 1969، تاركا إنتاجا أدبيا وفيرا يضم العديد من المؤلفات الشعرية والنثرية والروائية والمسرحية والتراجم.



وكشف بقشان أن الاحتفالية تتضمن عددا من المفاجآت الأدبية والفنية وتكريم عدد من الأسماء الأدبية والفنية البارزة التي شاركت في أعمال من تأليف الأديب الراحل، وجسدتها على شاشة السينما وعلى خشبة المسرح، بالإضافة إلى عرض فني مميز لأبرز أعمال باكثير.

من جانبه، ذكر الكاتب الصحفي قدري الحجار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة ضي للثقافة والإعلام، أن إقامة الاحتفالية في القاهرة مسألة طبيعيةةحيث عاش الراحل على أرضها وانتشر من خلالها أديبا عربيا كبيرا، وأوصى بدفنه بها.



وشدد الحجار على اعتزاز المؤسسة بالمشاركة في هذا الحدث الأدبي العربي الكبير، إيمانا منها بالدور الذي لعبه (باكثير) في الحركة الأدبية العربية، وإنتاجاته التي أثرت المكتبة العربية وشكلت وجدان أجيال عديدة في وطننا العربي.

كما أشاد الأستاذ زياد باسمير، رئيس مجلس إدارة جولدن هيلز للعلاقات العامة وتنظيم المؤتمرات، بالدور والدعم الذي تقدمه أكاديمية الفنون برئاسة الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، وحرصها على استضافة المؤتمر الصحفي الخاص بالاحتفالية بمقر الأكاديمية، مشددا على أن ذلك يعكس الدور التنويري الذي تلعبه الأكاديمية في الحركة الفنية والأدبية العربية.



وذكر باسمير أن الاحتفالية من المخطط لها أن تمتد لسنوات أخرى، والهدف منها هو تعريف الأجيال الجديدة بأديب عظيم أثرى المكتبة الأدبية العربية بالكثير من الروائع، وفي الوقت نفسه إلقاء الضوء على المواهب الشابة التي تسير على نهج الأديب علي أحمد باكثير.



عن مؤسسة حضرموت للثقافة:

تأسست مؤسسة حضرموت للثقافة بتاريخ 8 ديسمبر 2021م، بهدف الحفاظ على الثقافة المحلية والوطنية، وتطويرها، ونشرها. وتعمل المؤسسة على اكتشاف ورعاية المواهب الأدبية والفنية ودعم إبداعات المثقفين، وتنمية المهارات الأدبية والفنية المتميزة، وحفظ التراث الثقافي ونشره، وتعزيز التنوع الثقافي والقيم الإنسانية، وخلق حراك ثقافي أدبي وفني في حضرموت والوطن عموما، وتتبنى المؤسسة مفهوما للثقافة بوصفها منظومة من المعارف، والموروث الثقافي، والآداب، والفنون، والأخلاق، ضمن إطار ثقافي وطني إنساني يحفظ القيم التي ترسخها الآداب والفنون.