رشا السيد تحتفل بعيد الاتحاد الـ 54 على طريقتها الخاصة

أحمد جودة - القاهرة - حرصت الفنانة رشا السيد على الاحتفال بعيد الاتحاد الإماراتي الرابع والخمسين على طريقتها الخاصة.

واحتفلت رشا السيد بهذه المناسبة عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي انستجرام حيث نشرت فيديو وهي مرتدية ثوب اماراتى يدل على التراث وزينته بالذهب على الرقبة مع الحلق وحزام من الذهب وتركت شعرها الويفي منسدلا على كتفها.

وفي صورة أخرى ظهرت رشا السيد وهى تحتضن صورة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مؤسس دولة الإمارات وقبلته على انفه في الصورة.

في سياق منفصل، خطفت الفنانة رشا السيد الأنظار خلال مشاركتها في فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان الضيافة بدبي خلال الأيام الماضية.





‎وظهرت رشا السيد على السجادة الحمراء بإطلالة جذابة مرتدية فستان أنيق لتلقي إطلالتها إعجاب الحضور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مع ميكاب أظهر طبيعة ملامحها وتركت شعرها منسدل على ظهرها لتسجل حضورًا قويًا أمام عدسات المصورين والجمهور.

‎وخلال الأيام الماضية احتفلت رشا السيد بعيد ميلادها في أجواء عائلية دافئة غمرتها مشاعر الفرح والبهجة، حيث شاركت جمهورها عبر منصّاتها على مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور التي وثّقت فيها لحظات الاحتفال المميّزة.



‎وظهرت رشا السيد خلال الاحتفال بإطلالة جذابة، مرتدية فستانًا فضّي اللون أبرز أناقتها وأنوثتها، وهي تحمل شمعة عيد ميلادها وسط أجواء مفعمة بالحب والاحتواء.

