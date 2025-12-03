نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أنجز سينمائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الناقد السينمائي والكاتب الصحفي المغربي عبد الكريم واكريم، رئيس تحرير مجلة سنفيليا السينمائية المتخصصة، بفيلم الست بطولة النجمة مني زكي، عقب عرضه الخاص للصحفيين الذي أقيم فى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش، في دورته الـ 22، وذلك قبل عرضه العالمي الأول للجمهور مساء اليوم.

وقال الناقد عبد الكريم واكريم: "ما يمكن لي القول كانطباع أولي قبل الكتابة عن الفيلم بالتفصيل أن كل ما كتب عن الفيلم قبل مشاهدته كان محض هراء متسرع، وأن الفيلم بالنسبة لي من أهم ما أنجز سينمائيا حول السير الذاتية للمشاهير مصريا وعربيا".

قصة فيلم الست



يتناول فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

أبطال فيلم الست



فيلم الست من سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، وتامر مرسي، ويضم مجموعة من النجوم، منى زكي، محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل.

ضيوف شرف فيلم الست



وظهر عدد من النجوم كضيوف شرف في فيلم الست بحكم حياة السيدة أم كلثوم، حيث ضم الفيلم عددا كبيرا من كبار النجوم، أبرزهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، سيد رجب، أحمد خالد صالح، علي صبحي، طه دسوقي، تامر نبيل، أحمد أمين، صدقي صخر، محمد فراج، أمير المصري، أحمد رضوان