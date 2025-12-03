فن ومشاهير

ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أنجز سينمائيًا

0 نشر
0 تبليغ

  • ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أنجز سينمائيًا 1/7
  • ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أنجز سينمائيًا 2/7
  • ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أنجز سينمائيًا 3/7
  • ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أنجز سينمائيًا 4/7
  • ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أنجز سينمائيًا 5/7
  • ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أنجز سينمائيًا 6/7
  • ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أنجز سينمائيًا 7/7

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ناقد مغربي يشيد بفيلم الست بمهرجان مراكش: أهم ما أنجز سينمائيًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أشاد الناقد السينمائي والكاتب الصحفي المغربي عبد الكريم واكريم، رئيس تحرير مجلة سنفيليا السينمائية المتخصصة، بفيلم الست بطولة النجمة مني زكي، عقب عرضه الخاص للصحفيين الذي أقيم فى المهرجان الدولي للفيلم بمراكش،  في دورته الـ 22، وذلك قبل عرضه العالمي الأول للجمهور مساء اليوم.

 

وقال الناقد عبد الكريم واكريم: "ما يمكن لي القول كانطباع أولي قبل الكتابة عن الفيلم بالتفصيل أن كل ما كتب عن الفيلم قبل مشاهدته كان محض هراء متسرع، وأن الفيلم بالنسبة لي من أهم ما أنجز سينمائيا حول السير الذاتية للمشاهير مصريا وعربيا".

 

قصة فيلم الست


يتناول فيلم الست السيرة الذاتية لكوكب الشرق (أم كلثوم)، مسلطًا الضوء على أبرز المحطات في حياتها الشخصية والفنية، والعلاقات التي كان لها أثر كبير في مسيرتها.

أبطال فيلم الست


فيلم الست من سيناريو أحمد مراد وإخراج مروان حامد، وإنتاج أحمد بدوي، وتامر مرسي، ويضم مجموعة من النجوم، منى زكي، محمد فراج، وأحمد خالد صالح، وتامر نبيل، وسيد رجب، بالإضافة إلى مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف، أبرزهم أحمد حلمي، وعمرو سعد، وكريم عبد العزيز، ونيللي كريم، وأمينة خليل.

 

ضيوف شرف فيلم الست


وظهر عدد من النجوم كضيوف شرف في فيلم الست بحكم حياة السيدة أم كلثوم، حيث ضم الفيلم عددا كبيرا من كبار النجوم، أبرزهم: كريم عبد العزيز، أحمد حلمي، آسر ياسين، نيللي كريم، أمينة خليل، سيد رجب، أحمد خالد صالح، علي صبحي، طه دسوقي، تامر نبيل، أحمد أمين، صدقي صخر، محمد فراج، أمير المصري، أحمد رضوان

3b9728653e.jpg
b7e53cff13.jpg
39c069feb2.jpg
d705f0b00f.jpg
61e8949cee.jpg
97de3ac4af.jpg
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا