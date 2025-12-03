العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "أعلم أنك تسمعني" ضمن مهرجان القاهرة ‏الدولي للفيلم القصير

- 1/3
أحمد جودة - القاهرة - تعلن إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني الجديد "أعلم أنك تسمعني"، من إخراج المخرج يوسف صالحي، وبطولة الفنانين كامل الباشا وأمل مرقص.
يأتي فيلم "أعلم أنك تسمعني" ضمن المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان في دورته السابعة، والتي ستقام في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر 2025، بدار الأوبرا المصرية.
ويعد هذا العرض العالمي الأول للفيلم محطة مهمة في مسيرة صالحي السينمائية، الذي استطاع أن يقدم من خلال عمله رؤية فنية متكاملة تعكس واقع المجتمع الفلسطيني، وتسلط الضوء على تجارب إنسانية غنية بالأبعاد النفسية والاجتماعية.
قصة الفيلم
ويتميز فيلم "أعلم أنك تسمعني" بقدرته على المزج بين سرد قصصي مشوق وأداء تمثيلي رفيع المستوى، ما يجعله منافس بارز في المسابقة الدولية للمهرجان.
ويتوقع أن يشكل العرض العالمي الأول لفيلم "أعلم أنك تسمعني" حدثا سينمائي بارز، يعكس القوة التعبيرية للفيلم الفلسطيني ويؤكد مكانة القاهرة كمركز ثقافي سينمائي عربي ودولي.
من جهته، أعرب المخرج يوسف صالحي عن سعادته بالمشاركة في مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير، مؤكدا أن اختيار الفيلم ضمن المسابقة الرسمية يمثل فرصة لعرض السينما الفلسطينية للعالم، والتواصل مع جمهور دولي واسع، من خلال منصة مرموقة تجمع المبدعين السينمائيين من مختلف الدول.
مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير
و يشهد مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هذا العام منافسة قوية بين مجموعة من الأفلام التي تجمع بين الرؤى الفنية الجديدة والموضوعات الإنسانية العميقة، وسط حضور جماهيري ومتابعة إعلامية واسعة.