نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "أعلم أنك تسمعني" ضمن مهرجان القاهرة ‏الدولي للفيلم القصير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعلن إدارة مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن العرض العالمي الأول للفيلم ‏الفلسطيني الجديد "أعلم أنك تسمعني"، من إخراج المخرج يوسف صالحي، وبطولة ‏الفنانين كامل الباشا وأمل مرقص. ‏

العرض العالمي الأول للفيلم الفلسطيني "أعلم أنك تسمعني" ضمن مهرجان القاهرة ‏الدولي للفيلم القصير

يأتي فيلم ‏"أعلم أنك تسمعني"‏ ضمن المسابقة الدولية الرسمية للمهرجان في دورته ‏السابعة، والتي ستقام في الفترة من 16 إلى 21 ديسمبر 2025، بدار الأوبرا ‏المصرية.‏

ويعد هذا العرض العالمي الأول للفيلم محطة مهمة في مسيرة صالحي السينمائية، ‏الذي استطاع أن يقدم من خلال عمله رؤية فنية متكاملة تعكس واقع المجتمع ‏الفلسطيني، وتسلط الضوء على تجارب إنسانية غنية بالأبعاد النفسية والاجتماعية.‏

قصة الفيلم

ويتميز فيلم ‏"أعلم أنك تسمعني"‏ ‏بقدرته على المزج بين سرد قصصي مشوق وأداء ‏تمثيلي رفيع المستوى، ما يجعله منافس بارز في المسابقة الدولية للمهرجان.‏

ويتوقع أن يشكل العرض العالمي الأول لفيلم "أعلم أنك تسمعني" حدثا ‏سينمائي ‏بارز، يعكس القوة التعبيرية للفيلم الفلسطيني ويؤكد مكانة القاهرة كمركز ‏ثقافي ‏سينمائي عربي ودولي.‏

من جهته، أعرب المخرج يوسف صالحي عن سعادته بالمشاركة في مهرجان ‏القاهرة الدولي للفيلم القصير، مؤكدا أن اختيار الفيلم ضمن المسابقة الرسمية يمثل ‏فرصة لعرض السينما الفلسطينية للعالم، والتواصل مع جمهور دولي واسع، من ‏خلال منصة مرموقة تجمع المبدعين السينمائيين من مختلف الدول.‏

مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير

و يشهد ‏مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير هذا العام منافسة قوية بين مجموعة من الأفلام ‏التي تجمع بين الرؤى الفنية الجديدة والموضوعات الإنسانية العميقة، وسط حضور ‏جماهيري ومتابعة إعلامية واسعة.‏