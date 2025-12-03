نيكول سابا تتألق خلال تكريمها بجائزة "تالنت أورد" في حفل الـ Mema

القاهرة - محمد ابراهيم -



تألقت النجمة نيكول سابا في حفل جوائز الـ Mema الذي أُقيم خلال الساعات الماضية، حيث تم تكريمها بجائزة "تالنت أورد" تقديرًا لتألقها وتميزها في مجالي التمثيل والغناء خلال العام الجاري.

وظهرت نيكول في إطلالة مميزة خطفت الأضواء خلال ظهورها في الحفل وأثناء تسلمها الجائزة لتعرب عن سعادتها بإضافة جائزة مهمة خلال العام الجاري.

وجاء هذا التكريم تتويجًا لسلسلة من النجاحات، إذ لاقت نيكول إشادة كبيرة بعد تجسيدها شخصية "رقية العسكري" في مسلسل "وتقابل حبيب" خلال الموسم الرمضاني الماضي، إضافة إلى تحقيقها انتشارًا واسعًا بعد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة والكليبات التي حققت مشاهدات مرتفعة.

وواصلت نيكول سابا حصد الجوائز خلال العام الحالي في مصر ولبنان وعدد من الدول العربية، بعد حضورها اللافت ونشاطها الفني المستمر في التمثيل والغناء.

وتستعد نيكول خلال الفترة المقبلة لإطلاق عدة أعمال غنائية جديدة، إلى جانب التحضير لإحياء مجموعة من الحفلات الجماهيرية داخل مصر وخارجها، في خطوة تعكس استمرارها في تقديم مفاجآت فنية لجمهورها في الوطن العربي.