نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي يكشف مفاجأة: شقيقي كريم وزوجته كانا معارضين لطلاقي من هنا الزاهد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج الفنان أحمد فهمي عن صمته إزاء الاتهامات التي وُجهت إلى عائلته بشأن تدخلهم في تفاصيل علاقته الزوجية بالفنانة هنا الزاهد، والتي انتهت بالطلاق قبل عامين.

وقال فهمي، خلال مقابلته في برنامج Mirror: "ما تردد في هذا الشأن أزعجني بشدة، وأقسم بالله أن ما أقوله هو الحقيقة، لم يحدث أن تدخل والدي أو والدتي أو شقيقي كريم وزوجته دانيا في قراراتي من قريب أو بعيد، ومن الممكن الرجوع إلى زوجاتي السابقتين، منة حسين فهمي وشهد رمزي، للتأكد من أن علاقتهما بأهلي قائمة على الحب والاحترام المتبادل حتى الآن.

كما كشف فهمي عن موقف جمعه بشقيقه كريم عقب خطوبته لهنا الزاهد بأيام قليلة، قائلًا: "كلمني كريم وقتها وقال لي: (لو هي زعلت منك أنا اللي هزعلك)، هذا يعكس احترامه وتقديره لها، فلو حدث تحول كبير في علاقتهما، فمن الطبيعي التساؤل: من المتسبب في ذلك؟.

ووجه فهمي رسالة إلى من يروجون هذه المزاعم قائلًا: "أهلي لم يستطيعوا منعي من السفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية عندما كان عمري 19 عامًا، فهل من المعقول أن يقرروا لي وأنا في الأربعين من أتزوج ومن أطلّق؟ ما تردد في هذا السياق مجرد كلام تجاري.