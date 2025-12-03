نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رحلة التحول من "أنا" إلى "على قد الحب".. نيللي كريم وشريف سلامة في سباق رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مسلسل النجمة نيللي كريم والنجم شريف سلامة تغييرًا في اسمه من "أنا" إلى "على قد الحب"، وذلك ضمن التحضيرات النهائية لانطلاق التصوير استعدادًا للمشاركة في الموسم الرمضاني 2026.

وانضم إلى فريق عمل مسلسل "على قد الحب" عدد من النجوم، من بينهم: النجمة القديرة صفاء الطوخي، محمد علي رزق، محمود الليثي، محمد أبو داوود، أحمد سعيد عبد الغني، وشهد الشاطر، مما يضيف للعمل ثقلًا فنيًا يجمع بين الخبرة والوجوه الشابة.

ويُقدَّم العمل في قالب درامي اجتماعي رومانسي، يجمع بين المشاعر الإنسانية والتفاصيل العائلية، ليكون من أبرز الأعمال المنتظرة في الموسم المقبل.