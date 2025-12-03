نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فعاليات تكريم المخرج خالد جلال بالمسرح القومي بحضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انطلقت مساء اليوم، بالمسرح القومي، فعاليات الاحتفال بتكريم المخرج الكبير خالد جلال، تقديرًا لمسيرته الفنية الممتدة ودوره المؤثر في تطوير الحركة المسرحية وإعداد أجيال جديدة من المبدعين.

وشهد الحفل حضور وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، وعدد من قيادات الوزارة وصناع المسرح، إلى جانب نخبة من الفنانين الذين تربطهم بجلال مسيرة طويلة سواء في مركز الإبداع الفني أو على خشبات المسرح المختلفة.



ومن المقرر أن يتسلم خالد جلال درع التكريم خلال الفعاليات، وسط احتفاء كبير من الحضور الذين أكدوا أهمية هذا التكريم في الاحتفاء برموز المسرح المصري.