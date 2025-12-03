نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد 5 غياب سنوات.. صفاء جلال تعود بمسرحية سجن النسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة صفاء جلال عبر حسابها الخاص على موقع فيسبوك عودتها إلى خشبة المسرح بعد غياب دام خمس سنوات، وذلك من خلال عرض «سجن النسا» على مسرح السلام بشارع القصر العيني.

وجاء نص منشور صفاء جلال كما كتبته على حسابها الرسمي: "بعد 5 سنين من غيابي عن المسرح.. رجعت اخيرا في عرض سجن النسا علي مسرح السلام بشارع القصر العيني

بداية من يوم الخميس 4 ديسمبر ومستمرين الخميس والجمعة والسبت والاحد من كل اسبوع الساعة ٩م

‏‎-تأليف: فتحية العسال

‏‎-رؤية وإخراج: يوسف مراد منير

تقدروا تحجزوا من شباك التذاكر أو تحجزوا الكترونيا من الابلكيشن

حملوا الأبليكيشن:

واختاروا عرض سجن النسا

مستنياكم"

ويُستأنف عرض «سجن النسا» هذا الموسم برؤية وإخراج يوسف مراد منير عن نص الكاتبة الراحلة فتحية العسال، ويشارك في بطولته نخبة من نجمات المسرح الحديث، منهن: صفاء جلال، رباب طارق، عبير الطوخي، شريهان قطب، ساندرا ملقى، زينة قطري، شريهان الشاذلي

آية ابو زيد، ليلى مراد، ايريني مجدي، ولاء الجندي، بطولة غنائية هبة سليمان، بالإضافة إلى الفنان إكرامي وزيري، إنتاج مسرح السلام محسن منصور.

ويتناول العرض قصص نساء سجينات تدفعهن الظروف الاجتماعية والاقتصادية القاسية إلى ارتكاب الجرائم أو الوقوع في تهم ظلمًا، في رؤية تستحضر روح النص الأصلي مع معالجة معاصرة لقضايا المرأة والعنف الأسري والظلم المجتمعي.

وفي سياق آخر، بدأت صفاء جلال تصوير أحدث أعمالها الدرامية «ولاد الأبالسة»، حيث تجسد خلاله شخصية «فايزة»، وبدأت تصوير أولى مشاهدها مع الفنانة سما إبراهيم.

ويشارك في بطولة العمل: تارا عماد، علي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوى عثمان، محمود عزب، صفاء جلال، سماح السعيد، سمر علام، عمر القاضي، محمد عبد الجواد، إضافة إلى عدد من طلبة معهد فنون مسرحية، وإخراج محمد أسامة.

وآخر أعمال صفاء جلال كان مشاركتها في مسلسل «المداح 4 أسطورة العودة» بطولة حمادة هلال وفتحي عبد الوهاب ومحمد دياب وسهر الصايغ، والمسلسل من تأليف أمين جمال وشريف يسري، ومن إخراج أحمد سمير فرج.