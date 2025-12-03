فن ومشاهير

الهولندية لاروسي تحتفل بأغنيةً انبساط تزامنا مع تكريمها وغنائها في ملتقى التميز والإبداع العربي واحتفالا بعيد ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم - اسبوع من النشاط المكثف تعيشه المطربة الهولندية لاروسي التي غنت في افتتاح حفل ملتقي التميز والابداع العربي في نسخته الرابعة اغنيتي سلمي يا سلامة واغنية انبساط.

وغنت اغانيها اثناء استلامها جائزة خاصة من المهرجان مع عدد من نجوم الفن والغناء منهم احمد السقا ولطيفه وخالد سليم ومحمد رمضان وباسم سمرة، كما جاء ذلك تزامنا باحتفال لاروسي بنجاح اغنية انبساط التي قامت بتصويرها بطريقة الفيديو كليب في منطقه الاهرامات. 

كما شهد هذا الاحتفال ايضا احتفال طاقم العمل للاروسي بعيد ميلادها الذي يحل اليوم اغنية انبساط تعاونت فيها معرالمطرب والملحن محمد قماح والتي حققت نجاحا كبيرا منذ طرحها جاء هذا النشاط المكثف تحت اشراف الرئيس التنفيذي لشركة البرسوانا ستديوز نيرمين تكلا التي اشرفت علي تصوير كليب انبساط واشرفت علي تكريم نجوم البرسونا ستديوز في ملتقي التميز والابداع العربي في نسخته الرابعه.

وبحسب تصريحات نيرمين تكلا الرئيس التنفيذي لشركة البرسونا ستديوز فان المطربه لاروسي والمطرب محمد قماح يعكفان حاليا علي العديد من المشروعات الفنية التي تجمعهما معا 
 

كما تستعد لاروسي خلال الفترة القادمة لطرح عدد من الاغنيات تتعاون فيهم مع عدد من الشعراء والملحنين

محمد الشيخ

