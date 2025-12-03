نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد عدة نجاحات في مهرجان الجونة.. برنامج تسمحلى بالمشية دي في مهرجان البحر الأحمر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



حقق برنامج تسمحلى بالمشية دي لـ الأعلامي خالد محفوظ عدة نجاحات من خلال مهرجان الجونة السينمائي على مدار دورات مختلفة.



ليقرر أن ينطلق انطلاقة جديدة ومختلفة من خلال مهرجان البحر الأحمر د، الذي من المقرر أن تقام فعاليات خلال هذه الفترة في المملكة العربية السعودية بحضور مجموعة كبيرة من نجوم مصر والعالم.

الإعلامي خالد محفوظ

ويذكر أن برنامج تسمحلى بالمشية دي لـ خالد محفوظ أستضاف عدد كبير من النجوم أبرزهم أسماء جلال، تامر حبيب، ماجد المصري، والإعلامي خالد بكر، يوسف عثمان، عزيز مرقة، أبو، وغيرهم.

نبذة عن مهرجان البحر الأحمر

يُعدّ مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أحد أبرز مبادرات وزارة الثقافة السعودية، والمخصص لدعم وتمكين صنّاع الأفلام محليًا وعربيًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الهادفة لتحويل السعودية إلى مركز إقليمي رائد في صناعة السينما والترفيه.

وتأتي الدورة الخامسة من المهرجان لتكون أكبر احتفال بالثقافة السينمائية في العالم العربي، حيث يجمع نخبة من النجوم وصناع الأفلام من مختلف أنحاء العالم، ويقدّم عروضًا أولى، وبرامج تدريب، ومنصات لدعم المشاريع السينمائية الواعدة، مما يعزز مكانته كحدث محوري في تطور المشهد السينمائي بالمنطقة.