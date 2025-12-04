نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الكسندر الحاج يفاجئ جمهوره بإصدار “سلامك بالعين” باللهجة المصرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أطلق الفنان اللبناني الكسندر الحاج أحدث أعماله الغنائية بعنوان “سلامك بالعين”، وهي أغنية باللهجة المصرية تحمل طابعًا إيقاعيًا شبابيًا فرحًا، لتضيف إلى مسيرته الفنية خطوة جديدة نحو الانتشار العربي.

وجاءت الأغنية من كلمات وألحان عمر أشرف، وتولّى هشام محمد مهام التوزيع الموسيقي، فيما تولّت شركة “وتري” توزيع العمل عبر مختلف المنصّات الرقمية.

وتم تصوير الفيديو كليب الخاص بالأغنية في لبنان تحت إدارة وإخراج المخرج شهاب شهاب، حيث اعتمد العمل على أجواء مرِحة وصور نابضة بالحياة تتناسب مع روح الأغنية الشبابية.

وقد لاقت الأغنية، منذ الساعات الأولى لطرحها، تفاعلًا كبيرًا واستحسانًا واضحًا من الجمهور عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصّات الموسيقية، حيث أثنى المتابعون على الأسلوب الجديد الذي يقدّمه ألكسندر الحاج في هذا العمل، من حيث الإيقاع السريع والكلمات القريبة من الجمهور.

ويواصل الكسندر الحاج من خلال “سلامك بالعين” تقديم لون موسيقي مختلف، مؤكّدًا حرصه على تطوير أدواته الفنية وخوض تجارب جديدة تعكس هوية موسيقية خاصة به.