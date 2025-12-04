"ليه منبقاش صحاب؟".. أحمد فهمي يكشف تفاصيل رسالة تلقاها من هنا الزاهد بعد الطلاق

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد فهمي تفاصيل رسالة نصية تلقاها من طليقته الفنانة هنا الزاهد قبل ظهورها الأخير في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية إسعاد يونس بأسبوعين.

وقال فهمي، خلال إستضافته في برنامج Mirror، إنه تلقى رسالة من هنا الزاهد جاء فيها: "إحنا ليه منبقاش أصدقاء بعد ما انفصلنا؟"، واصفًا الرسالة بأنها كانت في منتهى الذوق، وأضاف: "فوجئت بظهورها في برنامج "صاحبة السعادة" وحديثها عني بشكل عكس ما جاء في رسالتها، كانت المرة الأولى التي أتعرض فيها لموقف كهذا في حياتي رغم تجاربي المتعددة.

وأشار فهمي إلى أنه لم يفكر في التواصل معها لمعرفة سبب هذا التحول المفاجيء، مبررًا ذلك بقوله: "موقفها تجاوز كل الحدود، ولم يعد هناك جدوى من التواصل معها، لكن ما أستطيع قوله أنني تعلمت الكثير من تجربتي مع هنا الزاهد.

وعن إحتمالية وجود وشاية دفعت هنا الزاهد إلى تغيير موقفها، علق فهمي: "هي المسؤولة عن كلامها حتى لو تم (تسخينها) من أحد، شعرت بدهشة بالغة عندما طالعت تصريحاتها، ولم أكن أعلم كيف أتصرف وقتها.



وكشف فهمي مفاجأة بإعلانه أن والدته وشقيقه كريم وزوجته دانيا كانوا رافضين لانفصاله عن هنا الزاهد، على عكس ما تردد بشأن تسببهم في الطلاق، قائلًا: أقسم بالله إن أمي وكريم ودانيا ما كانوا عاوزين طلاق خالص، ولكن في النهاية لا أحد يتدخل في قراراتي من قريب أو بعيد.