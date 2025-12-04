ريم البارودي تقتحم دراما 2026 بطلةً في "قبل وبعد".. مفاجأة في شخصيتها الجديدة مع مي عز الدين

القاهرة - محمد ابراهيم - تستعد الفنانة ريم البارودي لخوض موسم رمضان 2026 بمشاركة مميزة في مسلسل "قبل وبعد" إلى جانب النجمة مي عز الدين، في عمل جديد يجمع بين الدراما الاجتماعية والتشويق، ويعود من خلاله صناع العمل لتقديم خلطة درامية مختلفة تعتمد على الصراعات الإنسانية والتحولات المفاجئة في حياة الأبطال.

ريم البارودي تقدّم هذا العام شخصية تحمل طابعًا خاصًا، حيث تظهر بدور طبيبة تدخل في أحداث مشحونة بالتوترات والأسرار، ومن المقرر أن تبدأ تصوير مشاهدها خلال الأيام المقبلة، استعدادًا لعمل يُتوقع أن يكون من أبرز منافسات الشاشة الصغيرة في الموسم الرمضاني المقبل.

وتأتي مشاركة ريم هذا العام بعد حضور قوي في رمضان الماضي من خلال مسلسل "جوما" الذي شاركت فيه بجانب ميرفت أمين، وضم نخبة من النجوم منهم محمود عبد المغني، تامر عبد المنعم، فراس سعيد، محمد مهران، وسميرة صدقي، وقدّمت فيه شخصية لاقت تفاعلًا كبيرًا من الجمهور.

أما مي عز الدين فتستكمل نجاحاتها بعد مسلسل "قلبي ومفتاحه" الذي شاركت به في موسم رمضان الماضي، وقدّمت من خلاله شخصية امرأة مطلقة تدخل في سلسلة مواقف معقدة بحثًا عن استقرار أسرتها، ضمن أحداث مشوقة لاقت اهتمامًا واسعًا.

وعلى خشبة المسرح، واصلت مي عز الدين تقديم أعمال جديدة، حيث ظهرت مؤخرًا في مسرحية "قلبي وأشباحه" التي جمعت بين الكوميديا والدراما على حدّ سواء.

و بهذه المشاركة، يجمع مسلسل "قبل وبعد" بين عنصرين من عناصر القوة: دراما اجتماعية مشوقة، وثنائي نسائي يمتلك جماهيرية كبيرة، ما يضع العمل في دائرة المنافسة بقوة خلال موسم رمضان 2026.