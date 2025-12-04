نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يحطم الأرقام ويشعل سباق 2025.. الهضبة يتربع منفردًا على عرش أنغامي ويتجاوز 3 مليارات استماع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

واصل الهضبة عمرو دياب فرض سطوته الفنية على ساحة الموسيقى العربية خلال عام 2025، بعدما خطف الأضواء مجددًا بتصدره قوائم منصة أنغامي وتحقيقه أرقامًا غير مسبوقة في تاريخ الاستماع العربي. فقد اختار جمهور الموسيقى العربية عمرو دياب كأفضل فنان لعام 2025، إلى جانب تتويج أحدث ألبوماته وأغنيته الشهيرة خطفوني التي خطفت القلوب قبل الآذان، لتصبح الأغنية الأكثر تأثيرًا هذا العام.

الهضبة لم يكتفِ بالجوائز، بل واصل تعزيز مكانته التاريخية بعدما تجاوز حاجز 3 مليارات استماع عبر أنغامي، ليصبح الفنان الأكثر استماعًا على المنصة، وهو الرقم الذي يعكس رحلته الطويلة مع النجاح وثقة الجمهور العربي به عبر عقود متتالية.

ويواصل ألبومه الأخير ابتدينا تصدر قوائم الأعلى استماعًا منذ طرحه في صيف 2025، محققًا انتشارًا واسعًا على تطبيقات الموسيقى داخل الشرق الأوسط وخارجه، ليؤكد أن الهضبة ما زال اللاعب الأقوى في صناعة الأغنية العربية.

وفي سياق آخر، يستعد عمرو دياب للقاء جمهوره في الكويت يوم 11 ديسمبر الجاري في حفل ضخم يَعِد بالكثير من المفاجآت الموسيقية، إذ ينتظره عشاقه هناك بحماس كبير مع توقعات بأن يشعل المسرح بمجموعة من أجمل أغانيه الحديثة والكلاسيكية.