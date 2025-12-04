نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ريهام حجاج تعود للدراما في «توابع».. وانضمام أنوشكا يشعل منافسة رمضان 2026 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تواصل الفنانة ريهام حجاج وضع اللمسات الأخيرة على مسلسلها الجديد توابع، المقرر أن يخوض سباق دراما رمضان 2026، وذلك من خلال تعاون يجمعها بالكاتب محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل في عمل يرفع سقف الترقب مبكرًا قبل حلول الموسم.

وفي خطوة زادت من زخم العمل، انضمت النجمة أنوشكا رسميًا إلى فريق أبطال توابع، لتبدأ تصوير مشاهدها الأولى خلال أيام قليلة، في إطار درامي اجتماعي مشوّق يعتمد على بناء أحداث متصاعدة وكشف أسرار تتشابك مع مصائر أبطاله، وسط مشاركة نخبة كبيرة من النجوم.

وتأتي عودة ريهام حجاج هذا العام بعد النجاح الواسع الذي حققته في رمضان الماضي عبر مسلسل أثينا، حيث قدّمت شخصية صحفية تُجبر على التقاعد إثر أزمة تقلب حياتها رأسًا على عقب، قبل أن تعود إلى المهنة بعد حادث انتحار شقيقتها داخل عالم «الدارك ويب»، لتغوص في أسراره وتكشف خفاياه. العمل شهد مشاركة عدد كبير من الفنانين منهم أحمد مجدي، نبيل عيسى، عمر السعيد، سوسن بدر، محمود قابيل، سلوى محمد علي، تامر هاشم، ميراث عبد الوارث ودونا إمام.

أما أنوشكا، فتعود للدراما بعد آخر ظهور سينمائي لها في فيلم وش في وش مع محمد ممدوح وأمينة خليل، الذي قدّم من خلال إطار كوميدي حكاية تجمع عائلتين داخل شقة واحدة، لينفجر الصراع بين أفرادها بسبب اختلاف الطباع والخلفيات الاجتماعية.

بهذا الانضمام الجديد، يبدو أن مسلسل توابع يتجه ليكون أحد أكثر الأعمال المنتظرة في رمضان 2026، خاصة مع توليفة تجمع التشويق بالقضايا الإنسانية وعودة نجمات لامعات إلى دائرة الضوء.