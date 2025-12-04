نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نيللي كريم وشريف سلامة يفاجئان الجمهور: “على قد الحب” الاسم الجديد لمسلسل رمضان 2026… وخط درامي رومانسي يشعل المنافسة مبكرًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في خطوة مفاجِئة حرّكت المياه الراكدة داخل سباق الموسم الرمضاني لعام 2026، استقر صناع المسلسل الجديد الذي يجمع بين النجمة المتألقة نيللي كريم والنجم شريف سلامة على تغيير اسم العمل من “أنا” إلى الاسم الجديد “على قد الحب”، ليعكس روحًا أكثر دفئًا وعمقًا، ويكشف عن هوية درامية مختلفة تمامًا عمّا كان يتصوره الجمهور عند الإعلان الأول عن المشروع.

ويأتي هذا القرار ضمن اللمسات النهائية والتحضيرات المكثفة التي يضعها فريق العمل قبل انطلاق التصوير خلال الأيام القليلة المقبلة، في محاولة لتقديم تجربة اجتماعية رومانسية تحمل طابعًا جديدًا ومناسبًا لعودة المنافسة القوية في دراما رمضان.

ويشهد العمل، الذي تُعقد عليه آمال كبيرة، انضمام نخبة مميزة من النجوم ليكتمل مزيج الخبرة والطاقة الشبابية في آن واحد، حيث تشارك الفنانة القديرة صفاء الطوخي في دور محوري، إلى جانب محمد علي رزق، محمود الليثي، محمد أبو داوود، أحمد سعيد عبد الغني، وشهد الشاطر، ليصبح المسلسل مشروعًا دراميًا ضخمًا يجمع عناصر متنوعة من الأداء والخبرات، وهو ما يراهن عليه صناع العمل لصناعة حالة فنية مختلفة هذا العام.

ويُقدَّم مسلسل “على قد الحب” في قالب اجتماعي رومانسي يضيء على العلاقات الإنسانية بصراعاتها وتفاصيلها الدقيقة، ويركز على المشاعر المركبة داخل الأسرة، ويضع المتفرج أمام عوالم أقرب إلى الواقع، مما جعله يُصنَّف ضمن الأعمال المنتظرة بقوة في الموسم المقبل، خاصة مع عودة نيللي كريم لخطوط درامية تمزج بين العمق الإنساني والتوتر العاطفي.

العمل من إنتاج شركة S Productions للمنتجة سالي والي، ومن تأليف الكاتب مصطفى جمال هاشم، وإخراج خالد سعيد، في تعاون يُتوقع أن يقدم لوحة درامية متكاملة على مستوى النص والصورة.

وفي سياق منفصل، تستعد النجمة نيللي كريم للظهور في تجربة سينمائية جديدة من خلال فيلم “القصص”، حيث تجسد شخصية والدة النجم أمير المصري والفنان خالد مختار، في عمل يُخرجه المخرج المميز أبو بكر شوقي، ومن المتوقع طرحه في دور العرض خلال الفترة المقبلة، ليضيف محطة جديدة إلى مسيرة نيللي السينمائية بعد نجاحات عديدة.