وفاء عامر تعود بالدراما الثقيلة.. انطلاق تصوير "السرايا الصفرا" استعدادًا لسباق رمضان 2026

أحمد جودة - القاهرة - يستعد فريق عمل مسلسل السرايا الصفرا لوضع أولى مشاهد العمل أمام الكاميرات يوم 10 ديسمبر الجاري، في خطوة رسمية تؤكد دخول المسلسل خريطة منافسات دراما رمضان 2026.

وتأتي هذه الانطلاقة بالتزامن مع تحضيرات مكثفة يُجري خلالها صناع العمل إتمام التعاقدات النهائية مع بقية نجوم البطولة، لضمان ظهور العمل بالشكل الذي يليق بالدراما المصرية في موسم يُتوقع أن يشهد منافسة شرسة.

ويجمع السرايا الصفرا نخبة من الفنانين إلى جانب بطلة العمل وفاء عامر، حيث يشارك كل من إيهاب فهمي، حسني شتا، تغريد فهمي، سارة سلامة، منة عرفة، حسام فارس، وغيرهم، في توليفة فنية تحمل طابع التشويق والإثارة. ويوقع العمل كل من المخرج جوزيف نبيل والمؤلف حسين مصطفى محرم ليشكلا ثنائيًا سبق وأن قدما أعمالًا لاقت صدى جماهيريًا واسعًا.

حضور وفاء عامر في الدراما

وتعود وفاء عامر إلى موسم رمضان بعد مشاركتها الناجحة العام الماضي في مسلسل الأميرة ظل حيطة أمام النجمة ياسمين صبري، وهو العمل الذي حصد إشادات واسعة عند عرضه.

وضمّ المسلسل وقتها كوكبة من النجوم من بينهم نيقولا معوض، هالة فاخر، نضال الشافعي، فيما حمل التوقيع الدرامي للمؤلف محمد سيد بشير، والإخراج لـ شيرين عادل.

بهذا المشوار المتواصل، تواصل وفاء عامر ترسيخ حضورها كواحدة من أهم نجمات الدراما، فيما يترقب الجمهور ما ستقدمه في السرايا الصفرا خلال موسم رمضان القادم.