نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة ناجي.. صوت من ذهب يعتلي قمة المجد بعد مسيرة طويلة وتنال وسام Middle East Music Award 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في رحلة فنية ممتدة بدأت من شغف طفلة لا تعرف سوى الغناء طريقًا، ووصلت إلى قمة منصات التكريم العربية، تواصل الفنانة مروة ناجي كتابة فصول نجاح جديدة تُثبت بها مكانتها كواحدة من أهم الأصوات المصرية على الساحة الغنائية اليوم

. وبعد مشوار حافل بالحفلات الكبرى والمشاركات المميزة والأعمال التي لاقت إعجاب الجمهور والنقاد، تُوّجت مروة مؤخرًا بجائزة Middle East Music Award 2025، في إنجاز مُستحق يعكس مسيرتها اللامعة واجتهادها المستمر.

وتسلّمت مروة ناجي الجائزة خلال الاحتفالية التي نظمتها إدارة Dear Gust وMEMA، وسط إشادة كبيرة من لجنة التحكيم، التي اعتبرت صوتها من أهم الأصوات النسائية العربية التي استطاعت الحفاظ على هويتها الفنية الأصيلة وفي الوقت نفسه تقديم أعمال متجددة تليق بالجمهور المعاصر.

ويُعد هذا التتويج محطة بارزة تضاف إلى سجلها الفني المشرّف، وتأكيدًا جديدًا على قدرتها على المنافسة وتقديم فن يحمل احترامًا للقيمة والجمهور معًا.

وأعربت مروة من خلال منشورها على فيسبوك عن عميق امتنانها لكل من ساندها في هذه الرحلة، مؤكدة تقديرها الكبير لإدارة الجائزة وفريق التنظيم ولجنة التحكيم المتميزة، موجّهة رسالة خاصة لجمهورها الذي وصفته بأنه الداعم الأول وصاحب الفضل في استمرار نجاحاتها، داعية الله أن تكون دائمًا عند حسن ظنهم وتتقدم خطوة بعد أخرى نحو الأفضل.

كما لم تغفل الإشادة بفريق عملها، معتبرة إياهم شركاء حقيقيين في كل ما تحققه من نجاح، ومؤكدة أن العمل الجماعي والدعم المستمر كانا من أهم أسرار خطواتها الثابتة نحو القمة.

وبهذا التتويج، تُثبت مروة ناجي أن الإصرار والاجتهاد والموهبة الحقيقية قادرة دائمًا على الوصول إلى أعلى المراتب، وأن الفن الأصيل لا يزال يجد طريقه إلى القلوب قبل المنصات. وفي ختام رحلتها لهذا العام، جاء تكريم MEMA بمثابة مسك الختام، ودفعة جديدة لمواصلة طريق مليء بالإنجازات التي تستحق التصفيق والإشادة… اللهم لك الحمد والشكر.