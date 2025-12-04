“ملناش نصيب”.. حسام حبيب يعود بقوة ويشعل أجواء السلم والثعبان 2 بأغنيته الأكثر رواجًا

القاهرة - محمد ابراهيم - خطف حسام حبيب الأنظار من جديد بعد طرح أغنيته الترويجية الثانية “ملناش نصيب” لفيلم السلم والثعبان: أحمد وملك، إذ تحولت الأغنية منذ الساعات الأولى لصدورها إلى محور إعجاب واسع على السوشيال ميديا، بفضل طابعها الرومانسي الحزين وأداء حبيب الذي يعيد الجمهور إلى مرحلة توهجه الموسيقي.

الأغنية جاءت بكلمات الشاعر محمود كلازا وألحان كريم نيازي وتوزيع وميكس وماستر مؤمن ياسر، مع حضور خاص للجيتارات التي قدمها مصطفى أصلان، ليصنع الفريق عملًا يحمل بصمة درامية مؤثرة تتماهى مع أجواء الفيلم.

ويأتي هذا النجاح بعد الأغنية السابقة “وجع الفراق” التي قدمها حبيب ضمن أحداث العمل نفسه، من كلمات إبراهيم شتا وألحان نديم جمال وتوزيع محمود الشاعري، والتي واصلت جذب الجمهور إلى الحالة العاطفية العميقة التي يبنيها الفيلم. ومن المقرر أن يطرح الفنان أغنية ثالثة خلال ساعات، وسط توقعات بأن تكون مفاجأة موسيقية جديدة داخل التجربة.

فيلم السلم والثعبان: أحمد وملك يضم نخبة من النجوم منهم عمرو يوسف وأسماء جلال وظافر العابدين وماجد المصري وحاتم صلاح وفدوى عابد وآية سليم وهبة عبد العزيز، مع ظهور خاص للفنانة سوسن بدر، والعمل من إخراج طارق العريان. وتدور قصته حول زوجين يواجهان فتورًا عاطفيًا بعد سنوات من الزواج، فيقرران خوض تجربة مختلفة لاستعادة الشغف، لكن سرعان ما تتحول تلك الخطوة إلى مغامرة معقدة تهدد استقرار علاقتهما.

وبأغنية “ملناش نصيب”، يبدو أن حسام حبيب نجح في تعزيز الحضور الموسيقي للعمل، مقدمًا لونًا يعيد ارتباط الجمهور به ويضيف للفيلم طبقة جديدة من الحس الإنساني المؤثر.