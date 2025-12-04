عزيز الشافعي يشعل الساحة الغنائية بـ "يا صاحبتي".. توقيع موسيقي فاخر يرفع سقف التوقعات

القاهرة - محمد ابراهيم - أعاد الملحن المبدع عزيز الشافعي تأكيد مكانته كأحد أهم صنّاع الموسيقى في المنطقة، بعد إطلاق أحدث تعاون يجمعه بالفنان كريم محسن في أغنية "يا صاحبتي"، التي خرجت للجمهور بروح موسيقية مختلفة وبصمة واضحة تحمل شخصية عزيز التي يعرفها الجمهور ويعشقها.

الأغنية التي كتبها ولحنها الشافعي، ووزّعها المبدع توما، انطلقت بقوة على اليوتيوب والمنصات الموسيقية، وبدأت سريعًا في جذب تفاعل واسع بفضل تركيبتها العاطفية وخطّها اللحني السهل الممتنع، الذي يُعد علامة مسجّلة باسم عزيز.

كريم محسن بدوره شعلل حماس الجمهور عبر حسابه على إنستجرام، بعدما شارك مقطعًا من الأغنية تحت تعليق: "يا صاحبتي وبنتي وحبيبتي.. ٣ ديسمبر إن شاء الله"، قبل أن يخص عزيز الشافعي برسالة تقدير قال فيها: "زيزو المبدع دايمًا… الأخ والصاحب، ربنا يرزقنا نجاحها". وردّ عزيز بمحبة واضحة: "يارب يا كيمو يا فنان"، لتنهال بعدها التعليقات القوية من الجمهور دعمًا وتشجيعًا.

وتُعد "يا صاحبتي" واحدة من أبرز أغنيات ألبوم "يادي الكسفة" الذي يضم 9 أغنيات متنوعة، وقد عبّر الشافعي عن تقديره لتعاون جديد يجمعه بكريم محسن، مؤكدًا أن تنفيذ الأغنية تم بسرعة وإحساس عالٍ، دون أن يتأثرا بتسريبها، مشيدًا بدور توما الذي وضع لمساته الموسيقية المميزة ليظهر العمل بأفضل شكل.

وبهذا التعاون، يواصل عزيز الشافعي تعزيز مكانته كرقم صعب في عالم التلحين والكلمات، ويثبت مرة أخرى أنه قادر على تقديم أعمال تعيش في الذاكرة وتحقق انتشارًا لحظة طرحها.