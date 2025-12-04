حلمي عبد الباقي يكشف الحقيقة كاملة: ناصر صقر يواجه تدهورًا صحيًا بعد توقف دعمه النقابي

القاهرة - محمد ابراهيم - خرج الفنان حلمي عبد الباقي عن صمته وقرر أن يضع النقاط فوق الحروف بشأن الأزمة الصحية التي يعيشها الفنان والملحن ناصر صقر، مؤكدًا أن الأخير يمرّ بمرحلة حرجة بعد تدهور حالته الصحية مجددًا نتيجة توقف الدعم العلاجي الذي كانت تقدمه نقابة المهن الموسيقية منذ أبريل 2023.

وأوضح حلمي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أنه تردد كثيرًا قبل الحديث عن الأمر، لكن ما وصل إليه ناصر صقر دفعه للكشف التفاصيل.

وأعاد نشر فيديو قديم لصقر من أبريل 2023 ظهر فيه متحسنًا ويشكر النقيب مصطفى كامل على دعمه الكامل آنذاك، قبل أن يتغير الوضع تمامًا الآن بسبب توقف التكلفة العلاجية التي كان يعتمد عليها.

وأكد حلمي أن النقابة بالفعل قدمت كل ما يلزم منذ اللحظة الأولى لاستغاثة الفنان المريض، لكنه شدد أن الواقع اليوم اختلف قائلًا: «دلوقتي الحالة تدهورت.. ادخلوا شوفوا الفيديو الجديد على صفحته واسمعوا بيقول إيه عن النقابة».

وأشار عبد الباقي إلى دوره الطويل داخل النقابة كهمزة وصل بين النقيب والجمعية العمومية لمتابعة الحالات الطبية، مؤكدًا أن مصطفى كامل لم يتأخر في تقديم الدعم سابقًا، وأن ما يحدث الآن يتجاوز قدرته الشخصية.

وبعيدًا عن أزمة ناصر صقر، عبّر حلمي عبد الباقي عن استيائه من الحملات التي تستهدف تشويه صورته أمام الجمهور والرأي العام، خاصة بعد تقدمه ببلاغ ضد نقيب الموسيقيين مصطفى كامل. وأوضح أن البلاغ يخص واقعة سبّ وإهانة تعرض لها بشكل شخصي، ولا علاقة له بملفات النقابة أو أي صراعات داخلية كما يروج البعض.

وقال عبد الباقي مخاطبًا أعضاء الجمعية العمومية: «ما يتم تداوله عني غير صحيح.. خدمت النقابة بإخلاص ولم أقصّر يومًا، والحق سيظهر مهما طال الوقت».

واختتم رسالته بالتأكيد على ثقته في الجمهور وأعضاء النقابة الذين يعلمون جيدًا حقيقة مواقفه ودوره داخل الكيان.

