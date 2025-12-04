فن ومشاهير

عمرو عبد العزيز يروي كواليس مميزة خلال تكريم المخرج خالد جلال بالمسرح القومي

القاهرة - محمد ابراهيم - شهدت فعاليات تكريم المخرج الكبير خالد جلال، بالمسرح القومي، لحظات مؤثرة ومليئة بالمحبة، حيث حرص الفنان عمرو عبد العزيز على إلقاء كلمة خاصة استعاد خلالها ذكريات وتجارب فنية جمعته بالمخرج المكرَّم.

فعاليات الاحتفالية

وبدأ عمرو عبد العزيز حديثه بالإشادة بالمشهد الافتتاحي للتكريم، حيث ظهر أحد الفنانين مجسدًا شخصية خالد جلال بطريقة ساخرة، ليمزح قائلًا: "يا أخي ده الـAI مخلاش"، قبل أن ينتقل للحديث بجدية عن أثر خالد جلال في حياته وفي الوسط الفني.

وقال عمرو عبد العزيز "خالد جلال أنا بسميه صاحب المصنع.. الممثل بيدخل عنده حاجة ويخرج حاجة تانية تمامًا."

وأضاف أنه يتذكر موقفًا جمع خالد جلال بوزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم، عندما طلبت منه إعادة تقديم عرض قهوة سادة على خشبة المسرح القومي، رغم صعوبة الأمر، وتابع:
"قالتلّه أنا عارفة إن ده مستحيل، قالها: مع خالد جلال مفيش مستحيل، وبعتلنا وقتها على الجروب، وكلنا ردينا في نفس اللحظة نسأل: البروفة إمتى؟".

وأشار عمرو عبد العزيز إلى أن الفريق أعاد بالفعل تقديم العرض، وحقق نجاحًا كبيرًا، مؤكدًا أن الممثل محمد فراج كان وقتها منشغلًا بتصوير فيلم الممر، ورغم ذلك كان يأتي من السويس خصيصًا للمشاركة في البروفات، في دلالة على حالة الشغف والالتزام التي يخلقها العمل مع خالد جلال.

واختتم كلمته قائلًا "اللي عايز أقوله إن خالد جلال بعيد عن كل الألقاب.. هو أبويا، وبقوله: يا بابا شكرًا ليك."

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

