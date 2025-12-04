نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لها السبب.. فيدرا تتصدر تريند "جوجل" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة فيدرا تريند محرك البحث الشهير "جوجل" ومواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعدما وجهت توضيحًا لجمهورها بعد الجدل الذى أثاره ظهورها أمس فى برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامى أحمد سالم، وهى مرتدية جاكيت فرو، مؤكدة أن ما ارتدته كان فروًا صناعيًا وليس طبيعيا كما ظن البعض.

وقالت فيدرا فى فيديو نشرته عبر حسابها على انستجرام: “أنا أسأت الاختيار لما طلعت فى برنامج امبارح لابسة جاكيت فرو صناعى. أنا ما بلبسش فرو طبيعى، رافضة المبدأ، وعمرى فى حياتى ما لبسته”.



وأضافت: “كان سوء اختيار لأن واضح إن فيه ناس كتير مش عارفين الفرق بين الصناعى والطبيعى، وإن فيه صناعى أحلى من الطبيعي”.

تصريحات فيدرا في “كلمة أخيرة”



وقالت فيدرا فى تصريحاتها خلال لقائها ببرنامج «كلمة أخيرة» مع الإعلامى أحمد سالم عبر قناة ON: “ناس كتير بتقول الحيوانات ولا البنى آدمين.. اللى بيقول كده مش عارف أنا بعمل إيه مع البنى آدمين أصلًا”.



وأضافت أنها ترفض الكشف المبالغ التى تنفقها شهريًا على الحيوانات التى ترعاها، قائلة: “مبحبش أقول بصرف عليهم قد إيه فى الشهر، زى ما محدش يحب يقول بيتصدق بكام، أى حاجة بتعمليها لله تبقى بينك وبين ربنا، ولو قلت هيقولوا رياء”.