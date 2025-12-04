نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بطولة تارا عماد وعلي الطيب.. تفاصيل مسلسل " شاهد قبل الحذف" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف المؤلف محمد السورى عن تفاصيل مسلسله الجديد "شاهد قبل الحذف" الذى من المقرر عرضه قريبًا على إحدى القنوات الفضائية الكبيرة.

تفاصيل المسلسل

حيث أكد أن المسلسل يتناول الدراما الاجتماعية حول عالم السوشيال ميديا ومنصات التواصل الاجتماعي التى باتت خطرا يواجه الناس جميعا من خلال فتاة تلعب دورا رئيسيا فى الأحداث والتي تجسد دورها الفنانة تارا عماد وتواجه تحديات كثيرة لمواجهة هذا العالم وتلعب دور " تيك توكر" وتسعى لتحقيق شهرة واسعة.

وأضاف السوري: أن العمل يتطرق إلى الجانب المظلم لصناع المحتوى ومسلط الضوء على المكاسب المهولة التى يكسبها هؤلاء البلوجر وكيفية مواجهة ذلك ويضع المسلسل حلول ومعالجة لمكافحة هذا المجال.

أبطال مسلسل "شاهد قبل الحذف"

مسلسل "شاهد قبل الحذف" من بطولة تارا عماد وعلي الطيب، سما إبراهيم، محمد رضوان، سلوى عثمان، صفاء جلال، ومن تأليف محمد السوري وأمين جمال، شريف يسري، إخراج محمد أسامة.