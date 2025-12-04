نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مروة صبري تحتفل بعيد ميلادها بعد تصدرها الترند رغم أزمتها مع دينا الشربيني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت الإعلامية مروة صبري بعيد ميلادها في أجواء خاصة، بعد ساعات من تصدّر اسمها الترند على منصات التواصل الاجتماعي، على خلفية أزمتها الأخيرة مع الفنانة دينا الشربيني والتي أثارت تفاعلًا واسعًا بين الجمهور.

وعلى الرغم من الجدل الكبير الذي صاحب تصريحاتها الأخيرة، حرصت مروة على مشاركة متابعيها لحظات الاحتفال، موجّهة لهم رسالة شكر على دعمهم المتواصل الذي اعتبرته «أجمل هدية في يوم ميلادها».

وأكدت مروة صبري أن التفاعل الكبير معها خلال أزمتها ومع يوم ميلادها يعكس قوة علاقة الجمهور بها وثقتهم في صراحتها، مشيرة إلى أنها اعتادت أن تعبّر عن رأيها بوضوح دون تجريح، وهو ما كان سببًا في تصدّرها الترند.