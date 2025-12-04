نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عمرو دياب يتصدر تريند إكس بعد اعتلائه قمة استماعات أنغامي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر الفنان الكبير عمرو دياب تريند موقع اكس بهاشتاج عمرو دياب توب أنغامي، وذلك بعد تصدره قوائم استماع المنصة الشهيرة.

وواصل الهضبة ترسيخ هيمنته على ساحة الموسيقى العربية في 2025، بعد فوزه بلقب أفضل فنان وأفضل ألبوم، إلى جانب تتويج أغنيته “خطفوني” كأفضل أغنية لعام 2025 على منصة “أنغامي”، في إنجاز يضيفه الفنان الأكثر تأثيرًا في المنطقة إلى مسيرته الاستثنائية.

الفنان عمرو دياب لم يكتفِ بالألقاب، بل حقق رقمًا قياسيًا جديدًا بتجاوز 3 مليارات استماع على أنغامي، كأعلى فنان استماعا عبر المنصة، ليُثبت مجددًا أنه الظاهرة الموسيقية الممتدة عبر الأجيال.

وفي تأكيد آخر على شعبيته الجارفة، تصدّر عمرو دياب قائمة الأكثر استماعًا في مصر على منصة سبوتيفاي لعام 2025، متفوقًا على كل الأسماء في سباق الاستماع الرقمي.

ألبوم ابتدينا

الجدير بالذكر أن ألبوم ابتدينا الذي طرحه الهضبة في الصيف الماضي مازال يتصدر قوائم الأعلى استماعا عبر تطبيقات الموسيقى المختلفة في الشرق الأوسط.

موعد حفل عمرو دياب في الكويت

ومن ناحية أخرى يستعد النجم الكبير عمرو دياب لإحياء حفلًا غنائيًا كبيرًا في الكويت يوم ١١ ديسمبر الجاري.