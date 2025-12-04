"واحد من الناس" يحيي ذكرى رحيل الموسيقار الكبير عمار الشريعي.. الأحد والإثنين

القاهرة - محمد ابراهيم - في حلقة استثنائية وفنية خاصة بمناسبة ذكرى رحيل الموسيقار الكبير “عمار الشريعي” والتي توافق السابع من ديسمبر، يقدم برنامج “واحد من الناس” احتفالية خاصة على مدار حلقتي الأسبوع في التاسعة والنصف مساءً، أيام الأحد والاثنين، على شاشة الحياة.

تفاصيل الحلقة

ويستضيف الإعلامي د. عمرو الليثي في استوديو "واحد من الناس" رفيقة مشواره الإعلامية القديرة “مرفت القفاص” وابنه المهندس “مراد”وصديق عمره أو "الصندوق الأسود" لكل أسراره، المنتج الكبير “عمرو الصيفي”.

وتكشف الإعلامية “مرفت القفاص” كيف نشأت قصة الحب بينهما والتي استمرت حتى نهاية حياته، ولأول مرة تتحدث عن فرحها مع عمار، وكذلك عن بداية الصداقة بينهما، كما تتحدث عن اللحظات الصعبة ووفاة عمار وكيف كانت حياتها بعد رحيله، وهل كان عمار يخشى الإنجاب حتى لا يكون ابنه كفيف البصر.

كما تكشف عن أسباب فقدان البصر عند عمار (هل كان وراثيًا أم لا) وعن مرض القلب الذي كان يعاني منه، وكذلك معاناته من عموده الفقري.

وتوضح أصول عمار الصعيدية وعائلته من مدينة سمالوط بالمنيا، وهل ما زال منزلهم موجودًا هناك، وكيف تحدّى عائلته وعاش بالقاهرة من أجل الموسيقى وعشقه لها.

ويتناول صديق عمره "الصندوق الأسود"، المنتج عمرو الصيفي، الحديث عن عبقرية عمار حيث قدم موسيقى تصويرية لأعمال لا يراها سواء أفلام سينمائية أو مسلسلات درامية، ومن أبرز الأفلام التي يعتز بها: البرئ، _حب في الزنزانة، ارجوك أعطني هذا الدواء، أيام في الحلال، وغيرها.

كما يكشف عن كواليس أبرز أعماله الدرامية والموسيقية التصويرية لها، ومنها رافت الهجان، أرابيسك، العائلة وغيرها من الأعمال التي لا تزال حية حتى اليوم.

ويتطرق إلى خلافه الشهير مع عبد الرحمن الابنودي بعد مسلسل أبو العلا البشري والذي استمر قرابة عشرين عامًا، وأقرب الشعراء إلى قلبه، وكذلك فرقة الأصدقاء التي كونها والتي كانت البداية لعدد من الفرق، ويتناول علاقته بالملحن بليغ حمدي والأغاني الوطنية التي قدمها، كما قدم عددًا من الفوازير منها: أبيض وأسود، زي النهاردة، المتزوجون في التاريخ، عجائب صندوق الدنيا، _عالم ورق ورق، فطوطة، قيس وليلى في المدن العربية.

ويتحدث عن كيف استطاع إقناع نجوم السينما بالغناء من ألحانه، ومنهم محمود ياسين، شريهان، أحمد زكي، المهندس مدبولي وغيرهم.

ويشارك مراد، ابن عمار، الذكريات التي جمعته بوالده، خاصة وأن والده توفي وعمره 15 عامًا، وما كان يميزه كأب وما تعلمه منه، وهل كان يحب الموسيقى والغناء ومن يحب من مطربي هذا الجيل.

كما تتناول الحلقة الإجابة عن أسئلة حول ما إذا كان صحيحًا أن عمار الشريعي رفض إجراء عملية لاستعادة بصره، وهل حصل عمار على التكريم الذي يستحقه.

وأخيرًا، يوجه ضيوف الحلقة رسالة للحاضر الغائب، الموسيقار الكبير عمار الشريعي.

موعد برنامج واحد من الناس

يذاع برنامج واحد من الناس في التاسعة والنصف مساء الاحد والاثنين علي شاشة الحياة