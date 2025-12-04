بوسترات سنجل ماذر فاذر تشعل السوشيال ميديا.. انطلاقة نارية لعمل درامي اجتماعي منتظر

القاهرة - محمد ابراهيم -



أشعلت البوسترات الرسمية لمسلسل «سنجل ماذر فاذر» مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها، بعدما كشف صُنّاع العمل عن الشكل الدعائي الأول للمسلسل المقرر عرضه على شاشة MBC مصر يوم 21 ديسمبر، وسط حالة واسعة من الفضول وترقّب الجمهور لما سيقدمه العمل من جرعة دراما اجتماعية ممزوجة بخفة ظل.

ويتصدر نجوم المسلسل ريهام عبد الغفور وشريف سلامة ومحمد كيلاني وهنادي مهنا الملصقات الدعائية التي جاءت بروح مرحة تعكس طبيعة العمل، المصمم ليقدم رؤية مختلفة للعلاقات الأسرية وتعقيداتها في زمن تزداد فيه الضغوط اليومية وتتشابك الأدوار داخل كل بيت.

ويشارك في البطولة أيضًا كل من إنجي وجدان، حنان سليمان، ليلى عز العرب، إسماعيل فرغلي، طارق صبري، وأمجد الحجار. أما الكتابة فتأتي بقلم نجلاء الحديني، فيما يتولى تامر نادي القصة والإخراج، ويعمل د. محمد محسن كمسؤول إعلامي للعمل، ومن إنتاج سيدرز آرت برودكشن – صباح إخوان.

ويبدو أن فريق العمل يراهن على مزج الدراما الاجتماعية بلمسات إنسانية وكوميدية خفيفة، في محاولة لتقديم محتوى قريب من الواقع يلامس حياة كثير من الأسر. ومع تفاعل الجمهور الكبير مع البوسترات منذ اللحظات الأولى، يبرز المسلسل كأحد أكثر الأعمال المنتظرة في الموسم الدرامي الجديد.