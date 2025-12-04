بدء فعاليات المؤتمر الصحفي لحفل The Century Tribute from me to Aznavour

القاهرة - محمد ابراهيم - انطلقت منذ قليل فعاليات المؤتمر الصحفي الخاص بحفل The Century Tribute from me to Aznavour، وهو الحدث الفني الذي يُقام احتفالًا بالذكرى المئوية لميلاد أسطورة الغناء الفرنسي العالمي شارل أزنافور.

ويُحيي الحفل الفنان اللبناني غسان يمين، بينما تتولى تنظيمه الإعلامية هدى عبود، وذلك بإحدى الفنادق الكبرى في محافظة القاهرة.

ويستعرض المؤتمر خلفيات هذا الاحتفال الاستثنائي، الذي يأتي تقديرًا لمسيرة الفنان الذي ترك بصمة لا تُنسى في عالم الموسيقى، وقدّم عشرات الأغنيات التي أثرت التراث الفني العالمي.



ومن المقرر أن يتحدث الفنان غسان يمين خلال المؤتمر عن علاقته الخاصة بالفنان الراحل شارل أزنافور، وكيف بدأت معرفته بأعماله وتأثره بفنه، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أبرز محطات حياة أزنافور الشخصية والفنية، ومسيرته الممتدة لعقود في تقديم الأغنية الفرنسية بأسلوب مميز وراسخ.

كما يكشف يمين خلال كلمته عن تفاصيل هذا الحفل المنتظر، وفكرته الفنية، وكيفية اختيار الأغنيات التي سيقدّمها تكريمًا لروح الفنان العالمي، مؤكدًا حرصه على تقديم عرض يليق باسم أزنافور وجمهوره الواسع في العالم العربي.

ويهدف المؤتمر إلى إبراز أهمية الاحتفاء بالفنانين الكبار الذين شكلوا وجدان أجيال متعاقبة، وتسليط الضوء على تأثير الموسيقى الفرنسية في العالم، وعلى الدور الذي قدّمه أزنافور في توسيع آفاق الأغنية الأوروبية لتصل إلى جماهير متعددة الثقافات.

الفعالية تأتي ضمن سلسلة من الاحتفالات العالمية بميلاد أزنافور المئوي، تأكيدًا على قيمته الفنية ومكانته كواحد من أهم الأصوات التي عرفها القرن العشرون.