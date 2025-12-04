وزير الثقافة: تكريم خالد جلال هو تكريم لتجربة فنية أثرت الوجدان وقدّمت نموذجًا في رعاية الموهبة وصناعة النجوم

القاهرة - محمد ابراهيم - كرّم الدكتور أحمد فؤاد هَنو، وزير الثقافة، المخرج القدير خالد جلال، عضو مجلس الشيوخ المصري، خلال الاحتفالية الفنية الكبرى التي نظمها قطاع المسرح برئاسة المخرج هشام عطوة على خشبة المسرح القومي تقديرًا لمسيرته الإبداعية وإسهاماته المؤثرة في تطوير المشهد المسرحي المصري.

وأكد وزير الثقافة خلال كلمته أن الاحتفاء بالمبدعين يمثل تأكيدًا لقيمة الفن المصري العظيم، مشيرًا إلى أن تكريم خالد جلال هو تكريم لتجربة فنية وفكرية أثرت الوجدان وأسهمت في تعزيز قوة الفن المصري في المحافل المختلفة، وقال إن خالد جلال نجح عبر مشاريعه المتنوعة في تقديم نموذج يُحتذى به في رعاية الموهبة وصناعة النجوم، وإن وزارة الثقافة تفخر بأنها تصدر المبدعين والكفاءات لمؤسسات الدولة.

وأضاف الوزير أن صداقة ممتدة جمعته بالمخرج القدير خالد جلال على مدار سنوات، وأنه شهد خلالها حجم ما قدمه من عطاء وفكر ورؤية في تقديم جيل واعد من الفنانين، مؤكدًا أن العمل معه خلال العام الماضي كان تجربة ثرية وملهمة.

موضحًا أن خالد جلال كان ترسًا رئيسيًا في منظومة العمل الضخمة داخل وزارة الثقافة، وأن رحيله عن منصبه لتولي مسؤولياته الجديدة في مجلس الشيوخ كأول مخرج مسرحي ينال هذا الشرف مثل معضلة حقيقية للوزارة نظرًا لدوره الفاعل في تطوير قطاع المسرح والمنظومة القوية التي أسسها خلال سنوات رئاسته، مشددًا على أن خالد جلال سيظل صاحب بصمة خالدة لا تُمحى في تاريخ المسرح المصري وجزءًا أصيلًا من منظومة العمل، وأن الوزارة لا تكرمه لرحيله عن المنصب بل لأنه كان وسيظل عنصرًا أساسيًا في منظومة العمل بوزارة الثقافة، مؤكدًا أن وزارة الثقافة ستظل بيته وأن تجربته علامة بارزة في تاريخ المسرح المصري، وسيظل مركز الإبداع مدرسته ومنصته وبيته.

من جانبه أعرب المخرج القدير خالد جلال عن سعادته البالغة بهذا التكريم، واصفًا اللحظة بأنها مهنية وإنسانية استثنائية في مسيرته، ومؤكدًا اعتزازه بتقدير الجمهور والوسط الثقافي والفني لما حملته محطاته الإبداعية والإدارية من إخلاص وجهد عبر سنوات طويلة من العمل، وقال إن هذا التكريم يمنحه طاقة جديدة لمواصلة مسؤوليته تجاه الفن والشباب، وإنه تقدير يعتز به من وطنه وجمهوره وزملائه وكل من واكب مسيرته.

وأهدى جلال التكريم إلى زوجته السيدة علا فهمي وأبنائه وأبنائه من النجوم كما وصفهم من الأجيال التي تخرجت على يديه في مركز الإبداع الفني، مؤكدًا أن نجاحهم هو الامتداد الحقيقي لأي منجز فني يقدمه، كما توجه بالشكر إلى وزير الثقافة على دعمه الدائم للمبدعين وإيمانه بقيمة الفنون في بناء الإنسان، ووجه الشكر للمخرج هشام عطوة رئيس قطاع المسرح على ترسيخ منظومة عمل تقوم على الانضباط والخيال والإبداع، مؤكدًا تقديره لجميع العاملين في قطاع المسرح باعتبارهم شركاء أساسيين في كل نجاح فني يخرج إلى الجمهور.

وفي كلمته أكد المخرج هشام عطوة أن تكريم خالد جلال هو تقدير لقيمة فنية كبيرة أثرت المسرح المصري عبر عقود، موضحًا أن المنظومة التي أسسها أصبحت مدرسة قائمة على الانضباط والخيال والصدق وقد أفرزت جيلًا كاملًا من المبدعين المؤثرين في الساحة الفنية، مؤكدًا أن التكريم يأتي احتفاءً حقيقيًا بدوره العميق في تطوير الحركة المسرحية المصرية.

واستهلت الاحتفالية التي أخرجها الفنان عادل حسان رئيس المركز القومي للمسرح بالسلام الوطني، ثم عُرض فيلم تسجيلي من إنتاج المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية تناول أبرز محطات مسيرة خالد جلال الفنية والإدارية، متضمنًا تصريحات صوتية له استعاد فيها أهم لحظاته التاريخية وفي مقدمتها حضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي العرض المسرحي “سلم نفسك” وإشادته الرفيعة بفريق العمل.

وتضمن الفيلم شهادة موجزة للفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق أثنى خلالها على تفرد تجربة خالد جلال الإبداعية، إلى جانب شهادات مؤثرة لفنانين تتلمذوا على يديه منهم عمرو عبد العزيز وصلاح الدالي، واشتملت الاحتفالية على فقرات فنية جسدت أثر تجربته في الحركة المسرحية.

كما تضمنت الفعاليات شهادة للدكتور محمد فتحي أستاذ الإعلام بجامعة حلوان استعرض خلالها محطات بارزة في مسيرة خالد جلال مؤكدًا أن هذا التكريم مهم ومستحق بالنظر إلى دوره الكبير في اكتشاف وصناعة النجوم وإلى الأثر الإنساني والإعلامي العميق الذي تركته أعماله في بناء صورة ذهنية إيجابية حول القيم الحياتية والإنسانية التي يسعى الفن لترسيخها في المجتمع.