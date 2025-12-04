تبدأ من 700 جنيه..تعرف على أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بتايترو أركان

القاهرة - محمد ابراهيم - تعيش الفنانة عايدة الأيوبي حالة من الانتعاشة الفنية، وذلك بعد سلسلة حفلات غنائية ناجحة، بشكل مستمر كل شهر، حيث كان أخر حفلاتها الجامعة الأمريكية رافعة شعار كامل العدد.

وتستعد النجمة عايدة الأيوبي لحفلها المقبل بتايترو أركان الشيخ زايد، يوم 18 ديسمبر القادم، الساعة الـ 8 مساء، بمجموعة من انجح أغانيها القديمة والجديدة وبضيوف شرف مختلفين عن الحفل الماضي.



أسعار تذاكر حفل عايدة الأيوبي بتايترو أركان

وتنقسم أسعار تذاكر حفل الفنانة عايدة الأيوبي، إلى ثلاث فئات الثالثة السيلفر ب700 جنيه مصري، بينما الفئة الثانية الجولد 900 جنيه مصري، والفئة الأولى البلاتنيوم 1200 جنيه، ويتاح الحجز على موقع Tickets Marche.



