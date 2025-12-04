غادة عبدالرازق تعود بصدمة درامية في «عاليا»… وتصوير يبدأ قبل المواجهة الرمضانية

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل صنّاع مسلسل «عاليا» الاستعدادات المكثّفة قبل انطلاق التصوير رسميًا، حيث تدخل النجمة غادة عبدالرازق سباق دراما رمضان 2026 بعودة قوية تُوصف بأنها الأكثر جرأة وتحوّلًا في مسيرتها.

وتقرّر بدء تصوير المشاهد الأولى في نصف ديسمبر وسط حالة من السرية التامة، إذ يفرض فريق العمل تعتيمًا كاملًا حول الشخصيات وخطوط الأحداث للحفاظ على عنصر المفاجأة.

وأكدت غادة في تصريحات سابقة أن الدور الذي تقدّمه في «عاليا» مختلف جذريًا عن كل ما قدمته، ويمثل "مفاجأة كبيرة" للجمهور، مشيرة إلى أنه يشكل مرحلة جديدة في اختياراتها الفنية.

المسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج أحمد حسن، ويقدّم دراما اجتماعية مشوّقة تعتمد على حبكة متصاعدة وأسرار متشابكة بين الشخصيات، في إطار يحمل الكثير من التوتر والانفعالات.

وتأتي هذه العودة بعد ظهور غادة كضيفة شرف في فيلم «أحمد وأحمد» مع أحمد السقا وأحمد فهمي ضمن أعمال 2025، إضافة إلى حضورها الرمضاني السابق في مسلسل «شباب امرأة» الذي قدّم معالجة عصرية للعمل السينمائي الشهير، وقد لاقى اهتمامًا جماهيريًا كبيرًا.

