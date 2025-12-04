نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صور.. كواليس مسلسل «قبل وبعد» بطولة مي عز الدين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حسمت النجمة مي عز الدين قرار عودتها القوية للدراما الرمضانية، بتعاقدها على بطولة مسلسلها الجديد «قبل وبعد» المقرر عرضه في موسم رمضان 2026، وسط توقعات بأن يكون العمل واحدًا من أبرز المنافسين هذا العام. وتم تحديد يوم 14 ديسمبر موعدًا لانطلاق التصوير، مع تكتم كبير على تفاصيل الخط الدرامي.

تفاصيل مسلسل «قبل وبعد»



العمل يجمع نخبة كبيرة من النجوم إلى جانب مي عز الدين، منهم: عماد زيادة، هاني عادل، سوسن بدر، ريم البارودي، كريم عفيفي، محمود عبدالمغني، ليلى عز العرب، وإيمان السيد.



المسلسل من تأليف محمد سليمان عبدالملك، وإخراج مرقس عادل، وإنتاج مها سليم، ما يعزز توقعات الجمهور بأن العمل سيكون ثقيلًا من حيث الحبكة الدرامية والصراع الإنساني والاجتماعي الذي يقدمه.

عودة بعد نجاح «قلبي ومفتاحه»

وتأتي هذه الخطوة بعد ظهور مي في رمضان الماضي بمسلسل «قلبي ومفتاحه» الذي عُرض في النصف الأول من الشهر الكريم بـ 15 حلقة فقط.



وشارك في بطولته: آسر ياسين، أشرف عبدالباقي، دياب، أحمد خالد صالح، سماء إبراهيم، عايدة رياض، والعمل من تأليف تامر محسن ومها الوزير، وإخراج تامر محسن وإنتاج media hub.

ودارت أحداث «قلبي ومفتاحه» في إطار اجتماعي رومانسي داخل حي العمرانية، حيث جسّد آسر ياسين شخصية «عزت» سائق أوبر، بينما قدّمت مي عز الدين شخصية «ميار» طليقة دياب، التي تلجأ إلى عزت ليكون محلّلًا شرعيًا بعد طلاقها ثلاث مرات من زوجها «أسعد» (دياب)، مما خلق حبكة مشتعلة ولحظات درامية لافتة.

