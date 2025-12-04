نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تيام علي يكشف لـ "دوت الخليج الفني" كواليس أغنية "قد الليالي" للفنان رامي جمال (حوار) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق الملحن تيام علي نجاحًا كبيرًا في الفترة الأخيرة بألحانه المتميزة التي أشعلت مواقع التواصل الإجتماعي وتصدرت التريند عبر جميع منصات الإستماع، وكان من أبرز نجاحاته الفترة الأخيرة هي أغنية "قد الليالي" للفنان رامي جمال الذي طرحت منذ أيام قليلة وسرعان ما تصدرت التريند وجميع مواقع التواصل الإجتماعي.

وبعد ذلك النجاح الكبير الذي حققته أغنية "قد الليالي" تحدث دوت الخليج الفني مع الملحن تيام علي الذي كشف لنا في تصريح خاص لـ "دوت الخليج الفني" كواليس الأغنية ومدي توقعه نجاحها الكبير هذا.

الملحن تيام علي

وإليكم نص الحوار:

- فى البداية حدثنا عن كواليس أغنية "قد الليالي" للفنان رامي جمال، وكم استغرقت منك وقت في تحضيرها وكيف كانت رد فعل رامي جمال عند سماعها لأول مرة ؟

"بدأت الأغنية عندي من خلال تيمة لحنية وضعتها، ثم أرسلتها للشاعر إبراهيم جاد الذي تولّى كتابة كلماتها. وبعد الانتهاء منها، عرضتها على رامي جمال، فأُعجب بها بشدة وتحمّس للعمل عليها فورًا، وبدأنا تجهيزها لتُطرح في موسم الشتاء.

وتابع قائلًا: "أنا أحب هذه الأغنية كثيرًا، وكنت أدعو أن تنال إعجاب الجمهور، وفور دخولها قائمة الترند خلال الساعات الأولى من طرحها، شعرت بسعادة كبيرة."

رامي جمال

- طُرح لك منذ أيام قليلة أغنية جديدة مع الفنانة جنات حدثنا عن تعاوناتك مع الفنانة جنات وهل توقعت نجاح الأغنيات بهذا الشكل ؟

"عملتُ مع الفنانة جنات في أغنيتين قبل صدور أغنية "ألوم على مين"، التي حمل اسمها الألبوم. وبعدها قدّمنا الأغنية الدرامية "سمك زينة"، ثم تعاونّا في ديو يجمعها بالفنان الحسن عادل. ولله الحمد، حقق الديو انتشارًا واسعًا خلال الساعات الأولى من طرحه، وتصدّر منصات الاستماع المختلفة".

جنات

-تقنية الذكاء الاصطناعي بتزداد تطور يوم بعد يوم هل تري من وجهه نظرك أنه من الممكن أن تؤثر على وجود الكوادر البشرية في صناعة الأغاني ؟

"يعتقد البعض أن الذكاء الاصطناعي يمتلك قدرات واسعة ويمكنه القيام بالعديد من المهام، لكنه يظل يفتقر إلى الإحساس والمشاعر، وهي أمور لا يمكن لأي تقنية في العالم أن تحاكيها مثل البشر. فالمشاعر هبة وضعها الله في الإنسان، تمكّنه من الشعور والتفاعل بصدق، بينما يظل الذكاء الاصطناعي مجرد تطبيق يعتمد على الأوامر وينفذها دون أي إحساس أو عاطفة"



الملحن تيام علي

- في الفترة الأخيرة كثير من الفنانين بينزلوا اغاني دراما وبالفعل بتحقق نجاحات كبيرة، في رأيك ما السبب وراء انجذاب الجمهور للاغاني الدرامية ؟

"أغاني الدراما كل أغنية فيها بتعكس موقف معين عشناها وتأثرنا بيه، عشان كده الناس دايمًا بيرجعوا لها ويحبوا يسمعوها أكتر."

- مَن مِن الفنانين الذي تفضل أن تكرر معه مرة أخري العمل معه ومَن الفنان الذي إذا طلب منك لحن يستحيل أن تقدمه له؟

"الحمد لله أنني حظيت بفرصة العمل مع معظم نجوم الوطن العربي، وهذا أمر أعتزّ به كثيرًا. لا يمكن أن أقدّم لحنًا لا أشعر به أو لست مقتنعة به، أو ألحن كلمات مبتذلة لا تمثّلني. بخلاف ذلك، أنا مستعدة للتلحين لأي شخص دون أي مشكلة."

الملحن تيام علي

- ما هي أعمالك المقبلة؟

“يوجد لدي أغاني مع أغلب الفنانين في الفترة المقبلة منهم نجم الجيل تامر حسني والفنان محمد حماقي والفنان رامي جمال وحسام حبيب وفريد وعمرو جابر ومسلم وغيرهم الكثير إن شاء الله”.

تيام علي وحماقي