تعرف على مشاريع الأفلام المشاركة ‏بمنصة الأفلام بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم ‏القصير ‏

القاهرة - محمد ابراهيم - أعلن مهرجان القاهرة الدولي للفيلم القصير عن إطلاق النسخة الأولى من منصة ‏القاهرة للأفلام، والتي ستقام ضمن فعاليات الدورة السابعة من المهرجان في الفترة ‏من 16 حتى 21 ديسمبر 2025 بدار الأوبرا المصرية. ‏

مشاريع الأفلام المشاركة ‏بمنصة الأفلام بمهرجان القاهرة الدولي للفيلم ‏القصير ‏

واختارت اللجنة المنظمة للمهرجان ثمانية مشاريع أفلام للمشاركة في النسخة ‏الأولى، جاءت لتعبر عن تنوع الرؤى والأساليب السينمائية، وتكشف عن طاقات ‏جديدة واعدة في السينما العربية وتشمل المشروعات‎:‎

‏- بحلقة في السقف – إخراج: رانيا زهرة

‏- فريدة – إخراج: كريم كركور

‏- فرس البحر – إخراج: سامح جمال

‏- أريحا – إخراج: ندى حمد

‏- ابن الفأر – إخراج: مريم ناصر

‏- ميتين أهلي – إخراج: بيشوي يوسف

‏- نَفَس تحت السما – إخراج: هيثم عبد الحميد

‏- نباطشية سهر – إخراج: أسامة القزاز

وقال المخرج وحيد صبحي رئيس المهرجان، أن منصة القاهرة للأفلام في دورتها ‏الأولى، تأتي لدعم صناعة الفيلم القصير، وتمكين ‏المواهب الشابة، وتوفير مساحات ‏احترافية للتطوير والتعاون الإنتاجي‎.‎



وأكد مدير المهرجان الفنان والناقد أحمد النبوي، أن المنصة تهدف إلى تعزيز ‏الحضور العربي في مجال السينما المستقلة من خلال ‏إتاحة الفرصة لصناع الأفلام ‏لعرض مشاريعهم قيد التطوير أمام جهات إنتاج محلية ‏ودولية، ومؤسسات داعمة، ‏وخبراء في المجال. ‏

وأوضح الناقد السينمائي أحمد المسيري المشرف العام على منصة القاهرة للأفلام، ‏أن المنصة تمثل خطوة محورية لتطوير صناعة الفيلم القصير محليا وإقليميا، بما ‏يسهم في إبراز الأصوات السينمائية الجديدة وتعزيز حضورها في المهرجانات ‏والمحافل الدولية‎.‎

مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة

ويترأس مهرجان القاهرة الدولي للأفلام القصيرة المخرج وحيد صبحي، ويتولى ‏الفنان والناقد أحمد النبوي منصب مدير المهرجان، بينما يشغل الإعلامي تامر ‏بجاتو منصب المدير التنفيذي، إلى جانب الأشراف العام على منصة القاهرة للأفلام ‏في دورتها الأولى الناقد السينمائي أحمد المسيري.‏