مديحة يسري تعود للصدارة.. سمراء النيل تشعل تريند جوجل في ذكرى ميلادها

القاهرة - محمد ابراهيم -



عادت سمراء النيل، icon السينما المصرية مديحة يسري، لتتصدر محركات البحث في ذكرى ميلادها، حيث استعاد الجمهور سيرة فنانة صنعت مجدًا فنيًا ممتدًا عبر عقود، وتركت بصمة نادرة في قلوب عشاق الفن العربي. ورغم الجدل الطويل حول سنة ميلادها الحقيقية، بقيت صورتها وصوتها وتاريخها الفني السبب الأقوى وراء حضورها الطاغي حتى اليوم.

مديحة يسري لم تكن مجرد نجمة جميلة؛ فقد احتلت مكانة استثنائية عالميًا بعدما اختيرت في الأربعينيات ضمن أجمل عشر نساء في العالم، وكتبت عنها الصحافة العالمية باعتبارها أيقونة أنثوية لا تُنسى، خاصة بعد مشاركتها اللافتة في مهرجان كان عام 1952. واعتبرها كثيرون “المرأة المرغوبة من ربع رجال العالم” تقديرًا لحضورها الفريد وجاذبيتها التي سبقت زمنها.

وعلى مدار مسيرتها الفنية، أثرت الشاشة العربية بعشرات الأعمال التي ناقشت قضايا المرأة بوعي مبكر، ورسخت اسمها كواحدة من أعمدة الفن المصري والعربي.

حياة شخصية ثرية بالأحداث:

لم تكن حياة مديحة يسري العاطفية أقل إثارة من نجوميتها. فقد تزوجت أربع مرات؛ كان أولها من الفنان محمد أمين الذي فتح أمامها أبواب الفن، ثم من المخرج المتعدد المواهب أحمد سالم، قبل أن تعيش أشهر قصص الحب في حياتها مع النجم الكبير محمد فوزي، والد طفليها اللذين رحلا مبكرًا.

أما زيجتها الأخيرة فكانت من الشيخ إبراهيم سلامة الراضي، أحد مشايخ الطريقة الشاذلية، والتي ارتبطت خلالها بنمط حياة أكثر هدوءًا وتأملًا، دون أن يُطلب منها الابتعاد عن الفن أو ارتداء الحجاب، إذ كان قرارها الشخصي احترامًا لمكانة زوجها الروحية.

وتتداول اليوم صور نادرة من تلك المرحلة، تعكس جانبًا مختلفًا من حياة الفنانة، مليئًا بالسكينة والخصوصية.

وبرغم رحيلها، يبقى اسم مديحة يسري حاضرًا بقوة، فكلما مرت ذكرى ميلادها عاد الجمهور ليحتفي بامرأة جمعت بين الجمال والموهبة والتاريخ… أيقونة لن تتكرر.