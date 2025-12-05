ياسمين عبد العزيز تتصدر تريند جوجل.. وتفاجئ الجمهور باعترافات جريئة عن تحول كبير في شخصيتها

القاهرة - محمد ابراهيم -



تصدرت النجمة ياسمين عبد العزيز مؤشرات تريند جوجل بعدما خطفت الأنظار بظهورها الأخير وحديثها الصريح عن المرحلة التي تعيشها حاليًا، كاشفة جانبًا مختلفًا من حياتها الشخصية وما مرت به من مواقف غيّرت الكثير في شخصيتها.

وفي البرومو الذى أثار موجة واسعة من التفاعل، قالت ياسمين بوضوح: «أنا مبقتش طيبة.. وأوحش حاجة إنك تتجرحي»، مؤكدة أنها لم تعد تقبل البقاء في أي حياة لا تشعر فيها بالراحة والسعادة، مضيفة بثبات: «مش هاقعد في حياة مش مبسوطة فيها عشان الناس هتشمت؟ ما يشمتوا».

وكشفت ياسمين أن التجارب الأخيرة علمتها الكثير، خاصة فيما يتعلق باتخاذ القرارات، موضحة: «مينفعش الشخص يمشي بقلبه بس، لازم قلبه وعقله». واعترفت بأنها ندمت على مواقف معينة، لكنها اعتبرتها دروسًا شكلت نضجها الحالي، قائلة: «اتعلمت الدرس».

ظهور ياسمين الجريء والصريح دفع الجمهور للتفاعل بقوة، ليعيدها إلى واجهة التريند، بينما ينتظر محبوها باقي اللقاء لمعرفة المزيد عن هذه المرحلة المفصلية في حياتها.